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В Кургане планируют завершить укрепление дамбы этой ночью

В Кургане планируют завершить укрепление дамбы этой ночью - РИА Новости, 11.04.2024

В Кургане планируют завершить укрепление дамбы этой ночью

Работы по укреплению дамбы в Кургане планируется завершить текущей ночью, заявил глава региона Вадим Шумков. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:45

2024-04-11T16:45

2024-04-11T17:00

курган

россия

вадим шумков

владимир путин

наводнения в россии — 2024

происшествия

курганская область

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Работы по укреплению дамбы в Кургане планируется завершить текущей ночью, заявил глава региона Вадим Шумков."В настоящее время главным образом проводятся работы по укреплению и повышению уровня дамб Кургана, общая протяженность которой порядка 30 километров… Указанные работы планируем завершить сегодня ночью", – доложил Шумков президенту России Владимиру Путину на совещании в режиме видеоконференции по ликвидации последствий паводков.В настоящее время проводится работа по укреплению дамбы Кургана, чтобы поднять ее уровень до 11 и более метров на наиболее опасных участках, добавил губернатор.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

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Кирилл Волков

курган, россия, вадим шумков, владимир путин, наводнения в россии — 2024, происшествия, курганская область