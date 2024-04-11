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В Кургане планируют завершить укрепление дамбы этой ночью
В Кургане планируют завершить укрепление дамбы этой ночью - РИА Новости, 11.04.2024
В Кургане планируют завершить укрепление дамбы этой ночью
Работы по укреплению дамбы в Кургане планируется завершить текущей ночью, заявил глава региона Вадим Шумков. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:45
2024-04-11T16:45
2024-04-11T17:00
курган
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вадим шумков
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Работы по укреплению дамбы в Кургане планируется завершить текущей ночью, заявил глава региона Вадим Шумков."В настоящее время главным образом проводятся работы по укреплению и повышению уровня дамб Кургана, общая протяженность которой порядка 30 километров… Указанные работы планируем завершить сегодня ночью", – доложил Шумков президенту России Владимиру Путину на совещании в режиме видеоконференции по ликвидации последствий паводков.В настоящее время проводится работа по укреплению дамбы Кургана, чтобы поднять ее уровень до 11 и более метров на наиболее опасных участках, добавил губернатор.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курган, россия, вадим шумков, владимир путин, наводнения в россии — 2024, происшествия, курганская область
Курган, Россия, Вадим Шумков, Владимир Путин, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Курганская область
В Кургане планируют завершить укрепление дамбы этой ночью
Губернатор: в Кургане планируют завершить укрепление дамбы этой ночью