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В Кургане планируют завершить укрепление дамбы этой ночью - РИА Новости, 11.04.2024
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16:45 11.04.2024 (обновлено: 17:00 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/damba-1939403054.html
В Кургане планируют завершить укрепление дамбы этой ночью
В Кургане планируют завершить укрепление дамбы этой ночью - РИА Новости, 11.04.2024
В Кургане планируют завершить укрепление дамбы этой ночью
Работы по укреплению дамбы в Кургане планируется завершить текущей ночью, заявил глава региона Вадим Шумков. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:45
2024-04-11T17:00
курган
россия
вадим шумков
владимир путин
наводнения в россии — 2024
происшествия
курганская область
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Работы по укреплению дамбы в Кургане планируется завершить текущей ночью, заявил глава региона Вадим Шумков."В настоящее время главным образом проводятся работы по укреплению и повышению уровня дамб Кургана, общая протяженность которой порядка 30 километров… Указанные работы планируем завершить сегодня ночью", – доложил Шумков президенту России Владимиру Путину на совещании в режиме видеоконференции по ликвидации последствий паводков.В настоящее время проводится работа по укреплению дамбы Кургана, чтобы поднять ее уровень до 11 и более метров на наиболее опасных участках, добавил губернатор.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
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курган, россия, вадим шумков, владимир путин, наводнения в россии — 2024, происшествия, курганская область
Курган, Россия, Вадим Шумков, Владимир Путин, Наводнения в России — 2024, Происшествия, Курганская область
В Кургане планируют завершить укрепление дамбы этой ночью

Губернатор: в Кургане планируют завершить укрепление дамбы этой ночью

© Фото : Муниципальное образование город КурганУкрепление набережной Тобола в Кургане мешками с песком
Укрепление набережной Тобола в Кургане мешками с песком - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : Муниципальное образование город Курган
Укрепление набережной Тобола в Кургане мешками с песком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Работы по укреплению дамбы в Кургане планируется завершить текущей ночью, заявил глава региона Вадим Шумков.
"В настоящее время главным образом проводятся работы по укреплению и повышению уровня дамб Кургана, общая протяженность которой порядка 30 километров… Указанные работы планируем завершить сегодня ночью", – доложил Шумков президенту России Владимиру Путину на совещании в режиме видеоконференции по ликвидации последствий паводков.
В настоящее время проводится работа по укреплению дамбы Кургана, чтобы поднять ее уровень до 11 и более метров на наиболее опасных участках, добавил губернатор.
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КурганРоссияВадим ШумковВладимир ПутинНаводнения в России — 2024ПроисшествияКурганская область
 
 
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