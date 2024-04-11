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Паслер рассказал об объеме сброса воды с дамбы в районе Орска
Паслер рассказал об объеме сброса воды с дамбы в районе Орска - РИА Новости, 11.04.2024
Паслер рассказал об объеме сброса воды с дамбы в районе Орска
Объем сброса, который осуществился с дамбы в районе города Орска, был катастрофически большой, за сутки он вырос в десятки раз, заявил губернатор Оренбургской... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T08:10
2024-04-11T08:10
2024-04-11T08:10
орск
оренбургская область
денис паслер
прорыв дамбы в орске
происшествия
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ОРЕНБУРГ, 11 апр - РИА Новости. Объем сброса, который осуществился с дамбы в районе города Орска, был катастрофически большой, за сутки он вырос в десятки раз, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер. "Я уже неоднократно говорил, что не надо искать "ведьм" в этой дамбе. Объем сброса, который осуществился, он был катастрофически большой, потому что объем притока в Ириклинское водохранилище пришел не за два месяца паводка, а за четыре дня. Объем сброса с Ириклинского водохранилища в сторону Орска вырос за сутки с 90 кубов до почти 2,7 тысячи кубов. В десятки раз. Вся история - в этом. Выдержала бы дамба, не выдержала, там сверху вода шла, сверху дамбы. Понятно, что её размывало", - сказал Паслер журналистам.
https://ria.ru/20240406/pavodok-1938309029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, оренбургская область, денис паслер, прорыв дамбы в орске, происшествия
Орск, Оренбургская область, Денис Паслер, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Паслер рассказал об объеме сброса воды с дамбы в районе Орска
Паслер: объем сброса воды с дамбы в районе Орска был катастрофически большим