https://ria.ru/20240411/cnn-1939405669.html

Трамп при победе сразу начнет переговоры с Россией и Украиной, пишут СМИ

Трамп при победе сразу начнет переговоры с Россией и Украиной, пишут СМИ - РИА Новости, 11.04.2024

Трамп при победе сразу начнет переговоры с Россией и Украиной, пишут СМИ

Экс-президент США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах президента США в 2024 году может на следующий день связаться с президентом РФ Владимиром... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:56

2024-04-11T16:56

2024-04-11T16:56

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владимир зеленский

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах президента США в 2024 году может на следующий день связаться с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, чтобы начать координировать переговоры между Россией и Украиной, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. "Если Трамп победит в ноябре, он, скорее всего, обратится к президенту России Владимиру Путину и... Владимиру Зеленскому на следующий день после своего избрания или на следующий день после инаугурации, чтобы начать координировать переговоры", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что Трамп будет добиваться соглашения о прекращении боевых действий. Источники также сообщили CNN, что он, скорее всего, воспользуется военной помощью Украине в качестве рычага, чтобы усадить стороны за стол переговоров. Ранее Трамп заявил, что, будь он президентом США, закончил бы конфликт на Украине за 24 часа. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился, что киевские власти готовы к мирному урегулированию конфликта, в том числе по формуле Трампа. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240411/plan-1939396564.html

https://ria.ru/20240121/tramp-1922570707.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский