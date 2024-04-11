Трамп при победе сразу начнет переговоры с Россией и Украиной, пишут СМИ
CNN: Трамп при победе может сразу начать организовывать переговоры РФ и Украины
© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп во время выступления в Вашингтоне
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп во время выступления в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах президента США в 2024 году может на следующий день связаться с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, чтобы начать координировать переговоры между Россией и Украиной, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Если Трамп победит в ноябре, он, скорее всего, обратится к президенту России Владимиру Путину и... Владимиру Зеленскому на следующий день после своего избрания или на следующий день после инаугурации, чтобы начать координировать переговоры", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что Трамп будет добиваться соглашения о прекращении боевых действий.
Источники также сообщили CNN, что он, скорее всего, воспользуется военной помощью Украине в качестве рычага, чтобы усадить стороны за стол переговоров.
Ранее Трамп заявил, что, будь он президентом США, закончил бы конфликт на Украине за 24 часа. В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился, что киевские власти готовы к мирному урегулированию конфликта, в том числе по формуле Трампа.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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