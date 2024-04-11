https://ria.ru/20240411/chay-1939347911.html

В Британии каждый седьмой житель сушит чайные пакетики, показал опрос

В Британии каждый седьмой житель сушит чайные пакетики, показал опрос - РИА Новости, 11.04.2024

В Британии каждый седьмой житель сушит чайные пакетики, показал опрос

Каждый седьмой житель Великобритании сушит чайные пакетики для повторного использования, стремясь сэкономить деньги на фоне рекордного роста стоимости жизни в... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:52

2024-04-11T13:52

2024-04-11T13:52

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МОСКВА, 11 апр – РИА Новости. Каждый седьмой житель Великобритании сушит чайные пакетики для повторного использования, стремясь сэкономить деньги на фоне рекордного роста стоимости жизни в стране, сообщает издание Daily Star со ссылкой на исследование интернет-портала Vouchercodes, предоставляющего купоны для скидок. "Более одного из семи (британцев) – около 15% - оставляют сушиться чайные пакетики, чтобы использовать их ещё один раз", - говорится в статье. Чаще всего к многократному использованию чайных пакетиков прибегают люди старшего поколения - такая практика наблюдается среди 19% британцев старше 55 лет и 18% людей в возрасте 45-54 лет, пишет Daily Star. Причём женщины чаще сушат использованные пакетики (16%), чем мужчины (14%), сообщает издание. По данным Daily Star, помимо повторного заваривания чайных пакетиков британцы прибегают и к другим методам экономии средств. Более четверти жителей страны едят случайное сочетание имеющихся продуктов или просроченные товары, практически столько же британцев нюхают свою одежду, чтобы понять, можно ли надеть несвежий предмет гардероба ещё раз. При этом 13% повторно надевают нижнее бельё для экономии на стирке. Почти треть жителей Британии стригут себя сами, чтобы сэкономить на походе в парикмахерскую, столько же берут домой из кафе маленькие пакетики соусов, чтобы не тратиться на покупку целой упаковки в магазинах, говорится в материале. Вместе с этим около 24% британцев едят кукурузные хлопья вместо полноценного ужина, а 17% - разбавляют моющее средство. Исследование проводилось среди 2 012 британцев, данные о дате его проведения и погрешности не приводятся. После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к нарушение логистических цепочек и росту цен на энергоносители. Это вызвало рост цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

https://ria.ru/20240326/britaniya-1935790976.html

https://ria.ru/20231123/katastrofa-1911393395.html

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в мире, великобритания, украина, россия, пособие по безработице