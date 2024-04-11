https://ria.ru/20240411/bryanskayaoblast-1939271602.html

При уничтожении БПЛА над Брянской областью никто не пострадал

При уничтожении БПЛА над Брянской областью никто не пострадал - РИА Новости, 11.04.2024

При уничтожении БПЛА над Брянской областью никто не пострадал

Беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Севского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T10:30

2024-04-11T10:30

2024-04-11T10:30

севский район

брянская область

россия

александр богомаз

специальная военная операция на украине

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РЯЗАНЬ, 11 апр - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Севского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в четверг около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Севского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Он отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20230928/bespilotnik-1899091202.html

севский район

брянская область

россия

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севский район, брянская область, россия, александр богомаз