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При уничтожении БПЛА над Брянской областью никто не пострадал
При уничтожении БПЛА над Брянской областью никто не пострадал - РИА Новости, 11.04.2024
При уничтожении БПЛА над Брянской областью никто не пострадал
Беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Севского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T10:30
2024-04-11T10:30
2024-04-11T10:30
севский район
брянская область
россия
александр богомаз
специальная военная операция на украине
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РЯЗАНЬ, 11 апр - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Севского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщило, что в четверг около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Севского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Он отметил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20230928/bespilotnik-1899091202.html
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севский район, брянская область, россия, александр богомаз
Севский район, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Специальная военная операция на Украине
При уничтожении БПЛА над Брянской областью никто не пострадал
Губернатор: никто не пострадал при уничтожении БПЛА над Брянской областью