https://ria.ru/20240411/braziliya-1939229703.html

Бразилия выразила солидарность с Россией и Казахстаном из-за паводков

Бразилия выразила солидарность с Россией и Казахстаном из-за паводков - РИА Новости, 11.04.2024

Бразилия выразила солидарность с Россией и Казахстаном из-за паводков

Правительство Бразилии в связи с сильнейшими паводками выразило солидарность с народами и правительствами России и Казахстана, а также с пострадавшими в... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T01:56

2024-04-11T01:56

2024-04-11T01:56

в мире

казахстан

бразилия

россия

касым-жомарт токаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МЕХИКО, 11 апр - РИА Новости. Правительство Бразилии в связи с сильнейшими паводками выразило солидарность с народами и правительствами России и Казахстана, а также с пострадавшими в результате этих стихийных бедствий. "Правительство Бразилии с ужасом узнало о произошедших в последние дни в Казахстане и России наводнениях, которые привели к эвакуации десятков тысяч людей и нанесли большой материальный ущерб в обеих странах. Правительство Бразилии выражает солидарность с народом и правительствами Казахстана и России и, в частности, с людьми, пострадавшими от этих стихийных бедствий", - говорится в сообщении на сайте бразильского МИД. В Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу, которая защищала город Орск от реки Урал. Власти провели массовую эвакуацию жителей из Старого города. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Режим ЧС областного масштаба также введен в Курганской и Тюменской областях. Угроза затопления существует для десятков населенных пунктов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что паводки в его стране стали самыми масштабными за последние 80 лет. По данным казахстанского МЧС, число эвакуированных из опасных паводковых зон с начала марта достигло 86 тысяч, из них почти 30 тысяч - дети.

https://ria.ru/20240410/pavodok-1939158928.html

https://ria.ru/20240408/astana-1938541424.html

казахстан

бразилия

россия

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в мире, казахстан, бразилия, россия, касым-жомарт токаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)