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В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 11.04.2024
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА
В Воронежской области отбой режима опасности атаки БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:37
2024-04-11T11:37
2024-04-11T11:39
воронежская область
происшествия
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. В Воронежской области отбой режима опасности атаки БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев."Отбой режима опасности атаки БПЛА в регионе", - написал он.
https://ria.ru/20240408/pvo-1938605232.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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воронежская область, происшествия
Воронежская область, Происшествия
В Воронежской области отменили режим опасности атаки БПЛА
Власти Воронежской области объявили отбой режима опасности атаки БПЛА