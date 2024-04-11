https://ria.ru/20240411/bpla-1939275093.html
Дегтярев: "гражданскую" модель БПЛА разработали в Хабаровском крае
Дегтярев: "гражданскую" модель БПЛА разработали в Хабаровском крае - РИА Новости, 11.04.2024
Дегтярев: "гражданскую" модель БПЛА разработали в Хабаровском крае
"Гражданскую" модель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для наземного мониторинга разработали в Хабаровском крае, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T10:53
2024-04-11T10:53
2024-04-11T10:53
хабаровский край
михаил дегтярев
бпла
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ХАБАРОВСК, 11 апр - РИА Новости. "Гражданскую" модель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для наземного мониторинга разработали в Хабаровском крае, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. "Одно из наших предприятий, выпускающее беспилотные летательные аппараты, разработало "гражданскую" модель, которая сегодня проходит испытания. БПЛА "Заря" от компании "ХабИнноТех" - аппарат самолетного типа с возможностью вертикального взлета и посадки. Сфера его применения – наземный мониторинг, обнаружение пожаров и зон подтопления, выполнение сельхозработ и другого", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале. Он отметил, что этот беспилотник способен летать до 20 часов со скоростью 90 километров в час и радиусом действия 150 километров. Более того, в случае необходимости он сможет сесть без парашюта даже при сильном ветре, уточнил глава региона. А для управления разработано собственное программное обеспечение. Вертикальные взлет и посадка дрона осуществляются с помощью электрического двигателя, а полет и набор скорости – за счет двигателя внутреннего сгорания. По данным правительства региона, в настоящее время проходят испытания аппарата, уже выполнено более 30 пробных полетов. "В дальнейшем будут проведены дополнительные летные испытания "Зари", в которых примут участие все наши заинтересованные министерства и ведомства", - заключил губернатор. Как отметил коммерческий директор компании Александр Мелеки, в настоящее время предприятие активно развивает ключевые направления беспилотной авиации. Ведется работа по проектированию и разработке систем управления БПЛА собственного производства на основе отечественной компонентной базы. Среди разработок: схемотехника, производство полетных контроллеров, регуляторов оборотов двигателей, систем передач сигналов управления и другие. По данным начальника управления промышленной политики министерства промышленности и торговли края Дениса Кирюхина, по поручению губернатора разработана региональная программа и определена потребность в БПЛА. В этом году из федерального бюджета выделены более 60 миллионов рублей на их закупку для нужд лесного хозяйства. Производители получают поддержку для выпуска новых беспилотников. Прорабатывается создание в крае научно-производственного центра беспилотной авиации. Правительство региона уточняет, что в Хабаровском крае работают три инновационных предприятия по выпуску БПЛА. По нацпроекту "Беспилотные авиационные системы" обеспечивается подготовка кадров и с этого года образовательные организации края будут оснащаться специализированными классами. Региону на эти цели выделена федеральная субсидия почти на 300 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240409/blagoustroystvo-1938827458.html
https://ria.ru/20240408/khabarovsk-1938507232.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил дегтярев, бпла
Хабаровский край, Михаил Дегтярев, БПЛА
ХАБАРОВСК, 11 апр - РИА Новости. "Гражданскую" модель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для наземного мониторинга разработали в Хабаровском крае, сообщил губернатор Михаил Дегтярев.
"Одно из наших предприятий, выпускающее беспилотные летательные аппараты, разработало "гражданскую" модель, которая сегодня проходит испытания. БПЛА "Заря" от компании "ХабИнноТех" - аппарат самолетного типа с возможностью вертикального взлета и посадки. Сфера его применения – наземный мониторинг, обнаружение пожаров и зон подтопления, выполнение сельхозработ и другого", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что этот беспилотник способен летать до 20 часов со скоростью 90 километров в час и радиусом действия 150 километров. Более того, в случае необходимости он сможет сесть без парашюта даже при сильном ветре, уточнил глава региона. А для управления разработано собственное программное обеспечение. Вертикальные взлет и посадка дрона осуществляются с помощью электрического двигателя, а полет и набор скорости – за счет двигателя внутреннего сгорания.
По данным правительства региона, в настоящее время проходят испытания аппарата, уже выполнено более 30 пробных полетов.
"В дальнейшем будут проведены дополнительные летные испытания "Зари", в которых примут участие все наши заинтересованные министерства и ведомства", - заключил губернатор.
Как отметил коммерческий директор компании Александр Мелеки, в настоящее время предприятие активно развивает ключевые направления беспилотной авиации. Ведется работа по проектированию и разработке систем управления БПЛА собственного производства на основе отечественной компонентной базы. Среди разработок: схемотехника, производство полетных контроллеров, регуляторов оборотов двигателей, систем передач сигналов управления и другие.
По данным начальника управления промышленной политики министерства промышленности и торговли края Дениса Кирюхина, по поручению губернатора разработана региональная программа и определена потребность в БПЛА. В этом году из федерального бюджета выделены более 60 миллионов рублей на их закупку для нужд лесного хозяйства. Производители получают поддержку для выпуска новых беспилотников. Прорабатывается создание в крае научно-производственного центра беспилотной авиации.
Правительство региона уточняет, что в Хабаровском крае
работают три инновационных предприятия по выпуску БПЛА. По нацпроекту "Беспилотные авиационные системы" обеспечивается подготовка кадров и с этого года образовательные организации края будут оснащаться специализированными классами. Региону на эти цели выделена федеральная субсидия почти на 300 миллионов рублей.