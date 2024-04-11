https://ria.ru/20240411/boeviki-1939259247.html

В КБР нейтрализовали двух боевиков, планировавших теракты

В КБР нейтрализовали двух боевиков, планировавших теракты - РИА Новости, 11.04.2024

В КБР нейтрализовали двух боевиков, планировавших теракты

В Нальчике нейтрализовали двух боевиков, планировавших диверсии и теракты, сообщили в Национальном контртеррористическом комитете (НАК). РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:41

2024-04-11T09:41

2024-04-11T12:30

национальный антитеррористический комитет рф

происшествия

кабардино-балкарская республика (кбр)

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Нальчике нейтрализовали двух боевиков, планировавших диверсии и теракты, сообщили в Национальном контртеррористическом комитете (НАК)."В результате проведения в пригороде Нальчика контртеррористической операции в связи с установлением местонахождения вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности, были нейтрализованы двое бандитов", — уточнили в ведомстве.Сегодня в НАК сообщали, что в садовом товариществе в пригороде Нальчика спецназ заблокировал боевиков, открывших огонь по силовикам после предложения сдаться."По имеющимся данным, уничтоженные в ходе скоротечной перестрелки члены бандгруппы, входившей в состав международной террористической организации, планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории республики", — рассказали в комитете.Контртеррористическая операция в КБР завершена, на месте боя обнаружили автоматическое оружие и боеприпасы. Там работают взрывотехники ФСБ.Потерь среди принявших участие в КТО сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданского населения нет. Продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

https://ria.ru/20240401/vzryv-1937107729.html

https://ria.ru/20240401/terakt-1937099697.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Проведения контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии Оперативное видео НАК 2024-04-11T09:41 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

национальный антитеррористический комитет рф, происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр)