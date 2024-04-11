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В КБР нейтрализовали двух боевиков, планировавших теракты - РИА Новости, 11.04.2024
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09:41 11.04.2024 (обновлено: 12:30 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/boeviki-1939259247.html
В КБР нейтрализовали двух боевиков, планировавших теракты
В КБР нейтрализовали двух боевиков, планировавших теракты - РИА Новости, 11.04.2024
В КБР нейтрализовали двух боевиков, планировавших теракты
В Нальчике нейтрализовали двух боевиков, планировавших диверсии и теракты, сообщили в Национальном контртеррористическом комитете (НАК). РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:41
2024-04-11T12:30
национальный антитеррористический комитет рф
происшествия
кабардино-балкарская республика (кбр)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Нальчике нейтрализовали двух боевиков, планировавших диверсии и теракты, сообщили в Национальном контртеррористическом комитете (НАК)."В результате проведения в пригороде Нальчика контртеррористической операции в связи с установлением местонахождения вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности, были нейтрализованы двое бандитов", — уточнили в ведомстве.Сегодня в НАК сообщали, что в садовом товариществе в пригороде Нальчика спецназ заблокировал боевиков, открывших огонь по силовикам после предложения сдаться."По имеющимся данным, уничтоженные в ходе скоротечной перестрелки члены бандгруппы, входившей в состав международной террористической организации, планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории республики", — рассказали в комитете.Контртеррористическая операция в КБР завершена, на месте боя обнаружили автоматическое оружие и боеприпасы. Там работают взрывотехники ФСБ.Потерь среди принявших участие в КТО сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданского населения нет. Продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
https://ria.ru/20240401/vzryv-1937107729.html
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Проведения контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии
Оперативное видео НАК
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национальный антитеррористический комитет рф, происшествия, кабардино-балкарская республика (кбр)
Национальный антитеррористический комитет РФ, Происшествия, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В КБР нейтрализовали двух боевиков, планировавших теракты

НАК: в КБР нейтрализовали двух боевиков, планировавших диверсии и теракты

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Нальчике нейтрализовали двух боевиков, планировавших диверсии и теракты, сообщили в Национальном контртеррористическом комитете (НАК).
«
"В результате проведения в пригороде Нальчика контртеррористической операции в связи с установлением местонахождения вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности, были нейтрализованы двое бандитов", — уточнили в ведомстве.
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Сегодня в НАК сообщали, что в садовом товариществе в пригороде Нальчика спецназ заблокировал боевиков, открывших огонь по силовикам после предложения сдаться.
"По имеющимся данным, уничтоженные в ходе скоротечной перестрелки члены бандгруппы, входившей в состав международной террористической организации, планировали совершение ряда диверсионных и террористических актов на территории республики", — рассказали в комитете.
Контртеррористическая операция в КБР завершена, на месте боя обнаружили автоматическое оружие и боеприпасы. Там работают взрывотехники ФСБ.
Потерь среди принявших участие в КТО сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданского населения нет.
Продолжаются необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
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Национальный антитеррористический комитет РФПроисшествияКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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