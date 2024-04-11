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Актер Тиль Швайгер может лишиться ноги из-за сепсиса
Актер Тиль Швайгер может лишиться ноги из-за сепсиса - РИА Новости, 11.04.2024
Актер Тиль Швайгер может лишиться ноги из-за сепсиса
Известный немецкий актер Тиль Швайгер может лишиться ноги из начавшегося после повреждения конечности сепсиса, сообщило в четверг издание Bild. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T16:03
2024-04-11T16:03
2024-04-11T16:03
культура
нью-йорк (город)
тиль швайгер
bild
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Известный немецкий актер Тиль Швайгер может лишиться ноги из начавшегося после повреждения конечности сепсиса, сообщило в четверг издание Bild. "Я получаю антибиотики в больнице уже две недели, потому что у меня рана на ноге с августа. Тогда я ударился голенью, и в неё попали микробы. Теперь у меня "открытая нога", так они это называют. К сожалению, становится всё хуже", - сказал актер Bild. По информации издания, существует риск того, что ногу придется ампутировать. Сам актер рассказал, что рассчитывает пойти на поправку и отправиться в Нью-Йорк на примеру фильма "Министерство неджентльменских дел" Гая Ричи, где он сыграл главную роль. Врачи, в свою очередь, пока не дают на это добро, опасаясь возможных осложнений. Швайгер среди прочего известен своими ролями в фильмах "Бесславные ублюдки", "Значит, война", "Взрывная блондинка" и "Достучаться до небес".
https://ria.ru/20231124/antibiotik-1911526506.html
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нью-йорк (город), тиль швайгер, bild
Культура, Нью-Йорк (город), Тиль Швайгер, Bild
Актер Тиль Швайгер может лишиться ноги из-за сепсиса
Bild: Тиль Швайгер может лишиться ноги из-за начавшегося после травмы сепсиса