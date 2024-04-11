https://ria.ru/20240411/bild-1939393512.html

Актер Тиль Швайгер может лишиться ноги из-за сепсиса

Актер Тиль Швайгер может лишиться ноги из-за сепсиса - РИА Новости, 11.04.2024

Актер Тиль Швайгер может лишиться ноги из-за сепсиса

Известный немецкий актер Тиль Швайгер может лишиться ноги из начавшегося после повреждения конечности сепсиса, сообщило в четверг издание Bild. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T16:03

2024-04-11T16:03

2024-04-11T16:03

культура

нью-йорк (город)

тиль швайгер

bild

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Известный немецкий актер Тиль Швайгер может лишиться ноги из начавшегося после повреждения конечности сепсиса, сообщило в четверг издание Bild. "Я получаю антибиотики в больнице уже две недели, потому что у меня рана на ноге с августа. Тогда я ударился голенью, и в неё попали микробы. Теперь у меня "открытая нога", так они это называют. К сожалению, становится всё хуже", - сказал актер Bild. По информации издания, существует риск того, что ногу придется ампутировать. Сам актер рассказал, что рассчитывает пойти на поправку и отправиться в Нью-Йорк на примеру фильма "Министерство неджентльменских дел" Гая Ричи, где он сыграл главную роль. Врачи, в свою очередь, пока не дают на это добро, опасаясь возможных осложнений. Швайгер среди прочего известен своими ролями в фильмах "Бесславные ублюдки", "Значит, война", "Взрывная блондинка" и "Достучаться до небес".

https://ria.ru/20231124/antibiotik-1911526506.html

https://ria.ru/20231006/obsledovanie-1900963465.html

нью-йорк (город)

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нью-йорк (город), тиль швайгер, bild