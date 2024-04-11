https://ria.ru/20240411/bezrabotitsa-1939235247.html
Россия вошла в тройку стран G20 с самой низкой безработицей
Россия вошла в тройку стран G20 с самой низкой безработицей - РИА Новости, 11.04.2024
Россия вошла в тройку стран G20 с самой низкой безработицей
Россия по итогам прошлого года вошла в тройку стран "Большой двадцатки" с самой низкой безработицей, уступив по этому показателю лишь Японии и Мексике,... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T04:05
2024-04-11T04:05
2024-04-11T07:45
экономика
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия по итогам прошлого года вошла в тройку стран "Большой двадцатки" с самой низкой безработицей, уступив по этому показателю лишь Японии и Мексике, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб.Безработица в России в декабре 2023 года составила 3% — такой показатель обеспечил стране почетное третье место среди крупнейших государств с ее самым низким уровнем. На первом месте "рейтинга" расположилась Япония (2,5%), сразу за ней следует Мексика (2,6%).Всего безработица ниже 5% наблюдалась в восьми странах "Большой двадцатки": в Южной Корее (3,2%), США (3,7%), Великобритании (3,8%), Австралии (3,9%) и Саудовской Аравии (4,4%). Самый высокий показатель был зафиксирован в ЮАР — 32,1%.В годовом выражении безработица снизилась в 12 странах G20, заметнее всего — в Турции: на 1,3 процентного пункта, до 8,9%. А еще в семи выросла, сильнее всего — в Канаде: на 0,8 процентного пункта, до 5,8%. И только в Японии показатель за год остался неизменным — 2,5%.Как заявил на прошлой неделе президент Владимир Путин, сегодня в России фактически нет безработицы, она находится на рекордно низком уровне и в ближайшие годы эта проблема стране не грозит."Динамика хорошая. В 2023 году безработица в России впервые опустилась ниже 3%, составила 2,9%. А в феврале текущего года снизилась еще, до 2,8%", — добавил глава государства.
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экономика, япония, россия, мексика, большая двадцатка
Экономика, Япония, Россия, Мексика, Большая двадцатка
Россия вошла в тройку стран G20 с самой низкой безработицей
Россия по итогам 2023 года вошла в тройку стран G20 с самой низкой безработицей
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Россия по итогам прошлого года вошла в тройку стран "Большой двадцатки" с самой низкой безработицей, уступив по этому показателю лишь Японии и Мексике, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб.
Безработица в России в декабре 2023 года составила 3% — такой показатель обеспечил стране почетное третье место среди крупнейших государств с ее самым низким уровнем. На первом месте "рейтинга" расположилась Япония (2,5%), сразу за ней следует Мексика (2,6%).
Всего безработица ниже 5% наблюдалась в восьми странах "Большой двадцатки": в Южной Корее
(3,2%), США
(3,7%), Великобритании
(3,8%), Австралии
(3,9%) и Саудовской Аравии
(4,4%). Самый высокий показатель был зафиксирован в ЮАР
— 32,1%.
В годовом выражении безработица снизилась в 12 странах G20, заметнее всего — в Турции
: на 1,3 процентного пункта, до 8,9%. А еще в семи выросла, сильнее всего — в Канаде
: на 0,8 процентного пункта, до 5,8%. И только в Японии показатель за год остался неизменным — 2,5%.
Как заявил на прошлой неделе президент Владимир Путин, сегодня в России фактически нет безработицы, она находится на рекордно низком уровне и в ближайшие годы эта проблема стране не грозит.
"Динамика хорошая. В 2023 году безработица в России впервые опустилась ниже 3%, составила 2,9%. А в феврале текущего года снизилась еще, до 2,8%", — добавил глава государства.