https://ria.ru/20240411/bespilotniki-1939356200.html

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 11.04.2024

Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:17

2024-04-11T14:17

2024-04-11T14:18

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале."Около 13.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее министерство сообщило о двух сбитых дронах над территорией региона прошедшей ночью.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

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Наталья Макарова

белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины