https://ria.ru/20240411/bespilotniki-1939356200.html
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника - РИА Новости, 11.04.2024
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:17
2024-04-11T14:17
2024-04-11T14:18
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589027_0:173:3024:1874_1920x0_80_0_0_7c7f90a6b1544a5bc2250ed734bf0a73.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале."Около 13.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее министерство сообщило о двух сбитых дронах над территорией региона прошедшей ночью.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589027_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_eac6c14287795d0d61215a233068b10f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина, Вооруженные силы Украины
Над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника
Минобороны: средства ПВО уничтожили два дрона ВСУ над Белгородской областью