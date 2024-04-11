https://ria.ru/20240411/bespilotniki-1939243703.html

Над территорией России за ночь сбили 12 беспилотников

Над территорией России за ночь сбили 12 беспилотников - РИА Новости, 11.04.2024

Над территорией России за ночь сбили 12 беспилотников

Российские средства ПВО уничтожили за ночь 12 украинских беспилотников над Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Мордовией, сообщили РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T07:18

2024-04-11T07:18

2024-04-11T07:23

специальная военная операция на украине

россия

липецкая область

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь 12 украинских беспилотников над Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Мордовией, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение прошедшей ночи 11 апреля пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации."Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Курской (три), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один) Липецкой (один) областей, Республики Мордовия (два)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240411/bespilotnik-1939231711.html

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липецкая область

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россия, липецкая область