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Над территорией России за ночь сбили 12 беспилотников - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:18 11.04.2024 (обновлено: 07:23 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/bespilotniki-1939243703.html
Над территорией России за ночь сбили 12 беспилотников
Над территорией России за ночь сбили 12 беспилотников - РИА Новости, 11.04.2024
Над территорией России за ночь сбили 12 беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили за ночь 12 украинских беспилотников над Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Мордовией, сообщили РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T07:18
2024-04-11T07:23
специальная военная операция на украине
россия
липецкая область
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь 12 украинских беспилотников над Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Мордовией, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, в течение прошедшей ночи 11 апреля пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации."Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Курской (три), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один) Липецкой (один) областей, Республики Мордовия (два)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240411/bespilotnik-1939231711.html
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россия, липецкая область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Липецкая область
Над территорией России за ночь сбили 12 беспилотников

Минобороны: ПВО за ночь сбила над Россией 12 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс в Крыму
Зенитный ракетный комплекс в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили за ночь 12 украинских беспилотников над Курской, Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой областями и Мордовией, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, в течение прошедшей ночи 11 апреля пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Строящееся здание ЦРБ в селе Доброе в Липецкой области после попадания беспилотника
В липецком селе Доброе беспилотник упал на строящееся здание ЦРБ
02:24
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Курской (три), Тамбовской (три), Белгородской (два), Брянской (один) Липецкой (один) областей, Республики Мордовия (два)", - говорится в сообщении.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛипецкая область
 
 
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