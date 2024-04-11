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Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 11.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:55 11.04.2024 (обновлено: 10:04 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/bespilotnik-1939262732.html
Над Брянской областью сбили беспилотник
Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 11.04.2024
Над Брянской областью сбили беспилотник
Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T09:55
2024-04-11T10:04
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ."Одиннадцатого апреля около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Ранее в министерстве сообщили о сбитом дроне над регионом прошедшей ночью.
https://ria.ru/20240409/zaes-1938789848.html
брянская область
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брянская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Над Брянской областью сбили беспилотник

Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Одиннадцатого апреля около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
Ранее в министерстве сообщили о сбитом дроне над регионом прошедшей ночью.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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