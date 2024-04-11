https://ria.ru/20240411/bespilotnik-1939262732.html

Над Брянской областью сбили беспилотник

Над Брянской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 11.04.2024

Над Брянской областью сбили беспилотник

Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T09:55

2024-04-11T09:55

2024-04-11T10:04

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ."Одиннадцатого апреля около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.Ранее в министерстве сообщили о сбитом дроне над регионом прошедшей ночью.

https://ria.ru/20240409/zaes-1938789848.html

брянская область

россия

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Варвара Скокшина

брянская область, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность