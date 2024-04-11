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Расчет БПЛА отследил и уничтожил в ДНР группу боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:03 11.04.2024 (обновлено: 08:45 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/bespilotnik-1939234942.html
Расчет БПЛА отследил и уничтожил в ДНР группу боевиков ВСУ
Расчет БПЛА отследил и уничтожил в ДНР группу боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.04.2024
Расчет БПЛА отследил и уничтожил в ДНР группу боевиков ВСУ
Военнослужащие 114-й бригады 1-го армейского корпуса дроном-камикадзе уничтожили группу ВСУ, спрятавшуюся в здании в поселке Семеновка Донецкой Народной... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T04:03
2024-04-11T08:45
в мире
семеновка (краматорск)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Военнослужащие 114-й бригады 1-го армейского корпуса дроном-камикадзе уничтожили группу ВСУ, спрятавшуюся в здании в поселке Семеновка Донецкой Народной Республике, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Шахтер". "На авдеевском направлении в поселке Семеновка расчетом БПЛА 114-й бригады 1-го армейского корпуса была замечена группа ВСУ, которая спряталась в здании. Отправили на уничтожение группы дрон-камикадзе, задача выполнена", - сказал собеседник агентства. Также в распоряжении РИА Новости есть видео, на кадрах - в заброшенное здание влетает дрон, после чего происходит мощный взрыв.
https://ria.ru/20240411/ukraina-1939248644.html
семеновка (краматорск)
донецкая народная республика
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Уничтожение дроном-камикадзе группы ВСУ в Семеновке
Российские военные дроном-камикадзе уничтожили группу ВСУ в Семеновке в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Шахтер".
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в мире, семеновка (краматорск), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Семеновка (Краматорск), Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Расчет БПЛА отследил и уничтожил в ДНР группу боевиков ВСУ

Расчет БПЛА уничтожил в Семеновке в ДНР спрятавшуюся группу боевиков ВСУ

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Военнослужащие 114-й бригады 1-го армейского корпуса дроном-камикадзе уничтожили группу ВСУ, спрятавшуюся в здании в поселке Семеновка Донецкой Народной Республике, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Шахтер".
"На авдеевском направлении в поселке Семеновка расчетом БПЛА 114-й бригады 1-го армейского корпуса была замечена группа ВСУ, которая спряталась в здании. Отправили на уничтожение группы дрон-камикадзе, задача выполнена", - сказал собеседник агентства.
Также в распоряжении РИА Новости есть видео, на кадрах - в заброшенное здание влетает дрон, после чего происходит мощный взрыв.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСеменовка (Краматорск)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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