https://ria.ru/20240411/bespilotnik-1939234942.html

Расчет БПЛА отследил и уничтожил в ДНР группу боевиков ВСУ

Расчет БПЛА отследил и уничтожил в ДНР группу боевиков ВСУ - РИА Новости, 11.04.2024

Расчет БПЛА отследил и уничтожил в ДНР группу боевиков ВСУ

Военнослужащие 114-й бригады 1-го армейского корпуса дроном-камикадзе уничтожили группу ВСУ, спрятавшуюся в здании в поселке Семеновка Донецкой Народной... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T04:03

2024-04-11T04:03

2024-04-11T08:45

в мире

семеновка (краматорск)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 11 апр - РИА Новости. Военнослужащие 114-й бригады 1-го армейского корпуса дроном-камикадзе уничтожили группу ВСУ, спрятавшуюся в здании в поселке Семеновка Донецкой Народной Республике, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Шахтер". "На авдеевском направлении в поселке Семеновка расчетом БПЛА 114-й бригады 1-го армейского корпуса была замечена группа ВСУ, которая спряталась в здании. Отправили на уничтожение группы дрон-камикадзе, задача выполнена", - сказал собеседник агентства. Также в распоряжении РИА Новости есть видео, на кадрах - в заброшенное здание влетает дрон, после чего происходит мощный взрыв.

https://ria.ru/20240411/ukraina-1939248644.html

семеновка (краматорск)

донецкая народная республика

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Уничтожение дроном-камикадзе группы ВСУ в Семеновке Российские военные дроном-камикадзе уничтожили группу ВСУ в Семеновке в ДНР, рассказал РИА Новости военнослужащий с позывным "Шахтер". 2024-04-11T04:03 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, семеновка (краматорск), донецкая народная республика, вооруженные силы украины