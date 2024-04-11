https://ria.ru/20240411/bespilotnik-1939231711.html
В липецком селе Доброе беспилотник упал на строящееся здание ЦРБ
В липецком селе Доброе беспилотник упал на строящееся здание ЦРБ - РИА Новости, 11.04.2024
В липецком селе Доброе беспилотник упал на строящееся здание ЦРБ
Беспилотник упал на строящееся здание больницы в селе Доброе в Липецкой области, жертв нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T02:24
2024-04-11T02:24
2024-04-11T12:10
специальная военная операция на украине
липецкая область
игорь артамонов
происшествия
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Беспилотник упал на строящееся здание больницы в селе Доброе в Липецкой области, жертв нет, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.Ранее во всем регионе была объявлена воздушная опасность, немногим позднее Артамонов сообщал и об угрозе атаки БПЛА на территории Добровского округа. На данный момент угроза атаки БПЛА отменена."Произошло падение БПЛА на строящееся здание ЦРБ в селе Доброе. Жертв нет", — говорится в сообщении.На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.Позже губернатор сообщил, что после падения БПЛА произошло возгорание. "После падения БПЛА на строящийся терапевтический корпус возникло возгорание на площади четыре квадратных метра. Огонь потушен. Повреждена внешняя отделка здания и окна. Жертв и пострадавших нет", — отметил он.
https://ria.ru/20240411/bespilotnik-1939225720.html
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липецкая область, игорь артамонов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Липецкая область, Игорь Артамонов, Происшествия
В липецком селе Доброе беспилотник упал на строящееся здание ЦРБ
Губернатор Артамонов: БПЛА упал на строящееся здание ЦРБ в селе Доброе