https://ria.ru/20240411/bespilotnik-1939225720.html

В Брянской области уничтожили беспилотник

В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 11.04.2024

В Брянской области уничтожили беспилотник

ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа над территорией Брасовского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T00:17

2024-04-11T00:17

2024-04-11T00:22

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

россия

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа над территорией Брасовского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Брасовского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20240410/donetsk-1939104757.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, россия