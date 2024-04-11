https://ria.ru/20240411/bespilotnik-1939225720.html
В Брянской области уничтожили беспилотник
В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 11.04.2024
В Брянской области уничтожили беспилотник
ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа над территорией Брасовского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T00:17
2024-04-11T00:17
2024-04-11T00:22
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брянская область
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа над территорией Брасовского района Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор региона Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Брасовского района силами ПВО министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20240410/donetsk-1939104757.html
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брянская область, александр богомаз, россия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Россия
В Брянской области уничтожили беспилотник
Губернатор Богомаз: ПВО сбила над территорией Брянской области БПЛА ВСУ