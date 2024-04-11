https://ria.ru/20240411/banki-1939234074.html

В "Эксперт РА" предположили, сколько банков могут ликвидировать в 2024 году

В "Эксперт РА" предположили, сколько банков могут ликвидировать в 2024 году - РИА Новости, 11.04.2024

В "Эксперт РА" предположили, сколько банков могут ликвидировать в 2024 году

Принудительно ликвидированы в 2024 году в России могут быть не более шести банков, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА"... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T03:31

2024-04-11T03:31

2024-04-11T03:31

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эксперт ра

киви банк

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Принудительно ликвидированы в 2024 году в России могут быть не более шести банков, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Мы ожидаем, что по разным причинам с рынка уйдет порядка 15 банков (в текущем году - ред.) … Из 15 банков, может быть, пять-шесть ликвидируют принудительно, все остальное будет происходить добровольно", - сказала Чекурова. Глава рейтингового агентства считает, что банков, лишившихся лицензий из-за нарушений, скорее всего, будет немного, и речь здесь может идти только "о совсем слабых банках с непонятной бизнес-моделью". Текущий год, по мнению эксперта, не будет похож на годы, когда активно отзывались лицензии на банковском рынке. "В 2014–2016 годах ЦБ в среднем отзывал по 90 лицензий, в 2017–2019 годах – по 45. За последние пять лет максимальное количество отзывов было в 2021 году – 26 лицензий", - ответила Чекурова. Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка", занимавшего 89-е место в банковской системе по величине активов, ровно через неделю – у банка "Гефест", который по данным ЦБ РФ, занимал 336-е место, а 22 марта – у банка "Стрела", находившегося на 321-м месте в банковской системе России.

https://ria.ru/20240317/qiwi-1933701964.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эксперт ра, киви банк