https://ria.ru/20240411/banki-1939234074.html
В "Эксперт РА" предположили, сколько банков могут ликвидировать в 2024 году
В "Эксперт РА" предположили, сколько банков могут ликвидировать в 2024 году - РИА Новости, 11.04.2024
В "Эксперт РА" предположили, сколько банков могут ликвидировать в 2024 году
Принудительно ликвидированы в 2024 году в России могут быть не более шести банков, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА"... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T03:31
2024-04-11T03:31
2024-04-11T03:31
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эксперт ра
киви банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902235000_0:150:3105:1897_1920x0_80_0_0_fb00772a8c44a658150c1113d42e649e.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Принудительно ликвидированы в 2024 году в России могут быть не более шести банков, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Мы ожидаем, что по разным причинам с рынка уйдет порядка 15 банков (в текущем году - ред.) … Из 15 банков, может быть, пять-шесть ликвидируют принудительно, все остальное будет происходить добровольно", - сказала Чекурова. Глава рейтингового агентства считает, что банков, лишившихся лицензий из-за нарушений, скорее всего, будет немного, и речь здесь может идти только "о совсем слабых банках с непонятной бизнес-моделью". Текущий год, по мнению эксперта, не будет похож на годы, когда активно отзывались лицензии на банковском рынке. "В 2014–2016 годах ЦБ в среднем отзывал по 90 лицензий, в 2017–2019 годах – по 45. За последние пять лет максимальное количество отзывов было в 2021 году – 26 лицензий", - ответила Чекурова. Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка", занимавшего 89-е место в банковской системе по величине активов, ровно через неделю – у банка "Гефест", который по данным ЦБ РФ, занимал 336-е место, а 22 марта – у банка "Стрела", находившегося на 321-м месте в банковской системе России.
https://ria.ru/20240317/qiwi-1933701964.html
https://ria.ru/20240304/banki-1930934475.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902235000_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_a95554d8209be86d3beb695e4bcb17b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эксперт ра, киви банк
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эксперт РА, КИВИ банк
В "Эксперт РА" предположили, сколько банков могут ликвидировать в 2024 году
"Эксперт РА": в 2024 году могут ликвидировать не более шести российских банков