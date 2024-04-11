Рейтинг@Mail.ru
В "Эксперт РА" предположили, сколько банков могут ликвидировать в 2024 году - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:31 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/banki-1939234074.html
В "Эксперт РА" предположили, сколько банков могут ликвидировать в 2024 году
В "Эксперт РА" предположили, сколько банков могут ликвидировать в 2024 году - РИА Новости, 11.04.2024
В "Эксперт РА" предположили, сколько банков могут ликвидировать в 2024 году
Принудительно ликвидированы в 2024 году в России могут быть не более шести банков, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА"... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T03:31
2024-04-11T03:31
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эксперт ра
киви банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902235000_0:150:3105:1897_1920x0_80_0_0_fb00772a8c44a658150c1113d42e649e.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Принудительно ликвидированы в 2024 году в России могут быть не более шести банков, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Мы ожидаем, что по разным причинам с рынка уйдет порядка 15 банков (в текущем году - ред.) … Из 15 банков, может быть, пять-шесть ликвидируют принудительно, все остальное будет происходить добровольно", - сказала Чекурова. Глава рейтингового агентства считает, что банков, лишившихся лицензий из-за нарушений, скорее всего, будет немного, и речь здесь может идти только "о совсем слабых банках с непонятной бизнес-моделью". Текущий год, по мнению эксперта, не будет похож на годы, когда активно отзывались лицензии на банковском рынке. "В 2014–2016 годах ЦБ в среднем отзывал по 90 лицензий, в 2017–2019 годах – по 45. За последние пять лет максимальное количество отзывов было в 2021 году – 26 лицензий", - ответила Чекурова. Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка", занимавшего 89-е место в банковской системе по величине активов, ровно через неделю – у банка "Гефест", который по данным ЦБ РФ, занимал 336-е место, а 22 марта – у банка "Стрела", находившегося на 321-м месте в банковской системе России.
https://ria.ru/20240317/qiwi-1933701964.html
https://ria.ru/20240304/banki-1930934475.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902235000_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_a95554d8209be86d3beb695e4bcb17b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эксперт ра, киви банк
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эксперт РА, КИВИ банк
В "Эксперт РА" предположили, сколько банков могут ликвидировать в 2024 году

"Эксперт РА": в 2024 году могут ликвидировать не более шести российских банков

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Знак процента. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Принудительно ликвидированы в 2024 году в России могут быть не более шести банков, заявила в интервью РИА Новости глава рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
"Мы ожидаем, что по разным причинам с рынка уйдет порядка 15 банков (в текущем году - ред.) … Из 15 банков, может быть, пять-шесть ликвидируют принудительно, все остальное будет происходить добровольно", - сказала Чекурова.
Отделение банка QIWI - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Центробанк подал заявление к "Киви банку"
17 марта, 15:06
Глава рейтингового агентства считает, что банков, лишившихся лицензий из-за нарушений, скорее всего, будет немного, и речь здесь может идти только "о совсем слабых банках с непонятной бизнес-моделью".
Текущий год, по мнению эксперта, не будет похож на годы, когда активно отзывались лицензии на банковском рынке. "В 2014–2016 годах ЦБ в среднем отзывал по 90 лицензий, в 2017–2019 годах – по 45. За последние пять лет максимальное количество отзывов было в 2021 году – 26 лицензий", - ответила Чекурова.
Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка", занимавшего 89-е место в банковской системе по величине активов, ровно через неделю – у банка "Гефест", который по данным ЦБ РФ, занимал 336-е место, а 22 марта – у банка "Стрела", находившегося на 321-м месте в банковской системе России.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Эксперты рассказали, сколько банков в России могут в этом году уйти с рынка
4 марта, 10:17
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эксперт РАКИВИ банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала