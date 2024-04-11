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В пригороде Нальчика блокировали боевиков, открывших огонь по силовикам
В пригороде Нальчика блокировали боевиков, открывших огонь по силовикам - РИА Новости, 11.04.2024
В пригороде Нальчика блокировали боевиков, открывших огонь по силовикам
В пригороде Нальчика спецназ заблокировал боевиков, причастных к террористической деятельности, сообщил Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T07:28
2024-04-11T07:28
2024-04-11T09:35
нальчик
происшествия
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В пригороде Нальчика спецназ заблокировал боевиков, причастных к террористической деятельности, сообщил Национальный антитеррористический комитет."В ходе проведения в Кабардино-Балкарской Республике органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик", — уточнили в ведомстве.Для обеспечения безопасности граждан в районе, где обнаружили боевиков, ввели правовой режим КТО."В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Координацию деятельности сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб НАК", — добавили в комитете.Как уточнили в оперативном штабе Кабардино-Балкарии, территория проведения КТО ограничена пределами садовых товариществ "Ветеран-1", "Дубки-1", "Дубки-2", "Каскад", "Мисхидж", "Намыс", "Насып", "Нива-2", "Нива-3", "Нур", "Отдых", "Ошхамахо", "Поляна" и "Сосруко".В конце марта режим контртеррористической операции вводился в Махачкале и Каспийске. Тогда задержали трех человек, планировавших теракты, двое из них оказались выходцами из Средней Азии.
https://ria.ru/20240408/podzhog-1938574244.html
https://ria.ru/20240329/terakt-1936753824.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нальчик, происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Нальчик, Происшествия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В пригороде Нальчика блокировали боевиков, открывших огонь по силовикам
В Нальчике спецназ заблокировал причастных к терроризму боевиков
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В пригороде Нальчика спецназ заблокировал боевиков, причастных к террористической деятельности, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
«
"В ходе проведения в Кабардино-Балкарской Республике органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик", — уточнили в ведомстве.
Для обеспечения безопасности граждан в районе, где обнаружили боевиков, ввели правовой режим КТО.
"В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Координацию деятельности сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб НАК
", — добавили в комитете.
Как уточнили в оперативном штабе Кабардино-Балкарии, территория проведения КТО ограничена пределами садовых товариществ "Ветеран-1", "Дубки-1", "Дубки-2", "Каскад", "Мисхидж", "Намыс", "Насып", "Нива-2", "Нива-3", "Нур", "Отдых", "Ошхамахо", "Поляна" и "Сосруко".
В конце марта режим контртеррористической операции вводился в Махачкале и Каспийске. Тогда задержали трех человек, планировавших теракты, двое из них оказались выходцами из Средней Азии.