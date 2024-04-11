https://ria.ru/20240411/bandity-1939244382.html

В пригороде Нальчика блокировали боевиков, открывших огонь по силовикам

В пригороде Нальчика блокировали боевиков, открывших огонь по силовикам - РИА Новости, 11.04.2024

В пригороде Нальчика блокировали боевиков, открывших огонь по силовикам

В пригороде Нальчика спецназ заблокировал боевиков, причастных к террористической деятельности, сообщил Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T07:28

2024-04-11T07:28

2024-04-11T09:35

нальчик

происшествия

национальный антитеррористический комитет рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В пригороде Нальчика спецназ заблокировал боевиков, причастных к террористической деятельности, сообщил Национальный антитеррористический комитет."В ходе проведения в Кабардино-Балкарской Республике органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик", — уточнили в ведомстве.Для обеспечения безопасности граждан в районе, где обнаружили боевиков, ввели правовой режим КТО."В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Координацию деятельности сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб НАК", — добавили в комитете.Как уточнили в оперативном штабе Кабардино-Балкарии, территория проведения КТО ограничена пределами садовых товариществ "Ветеран-1", "Дубки-1", "Дубки-2", "Каскад", "Мисхидж", "Намыс", "Насып", "Нива-2", "Нива-3", "Нур", "Отдых", "Ошхамахо", "Поляна" и "Сосруко".В конце марта режим контртеррористической операции вводился в Махачкале и Каспийске. Тогда задержали трех человек, планировавших теракты, двое из них оказались выходцами из Средней Азии.

https://ria.ru/20240408/podzhog-1938574244.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936753824.html

нальчик

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нальчик, происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)