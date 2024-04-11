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В пригороде Нальчика блокировали боевиков, открывших огонь по силовикам - РИА Новости, 11.04.2024
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07:28 11.04.2024 (обновлено: 09:35 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/bandity-1939244382.html
В пригороде Нальчика блокировали боевиков, открывших огонь по силовикам
В пригороде Нальчика блокировали боевиков, открывших огонь по силовикам - РИА Новости, 11.04.2024
В пригороде Нальчика блокировали боевиков, открывших огонь по силовикам
В пригороде Нальчика спецназ заблокировал боевиков, причастных к террористической деятельности, сообщил Национальный антитеррористический комитет. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T07:28
2024-04-11T09:35
нальчик
происшествия
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В пригороде Нальчика спецназ заблокировал боевиков, причастных к террористической деятельности, сообщил Национальный антитеррористический комитет.&quot;В ходе проведения в Кабардино-Балкарской Республике органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества &quot;Насып&quot; городского округа Нальчик&quot;, — уточнили в ведомстве.Для обеспечения безопасности граждан в районе, где обнаружили боевиков, ввели правовой режим КТО."В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Координацию деятельности сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб НАК", — добавили в комитете.Как уточнили в оперативном штабе Кабардино-Балкарии, территория проведения КТО ограничена пределами садовых товариществ "Ветеран-1", "Дубки-1", "Дубки-2", "Каскад", "Мисхидж", "Намыс", "Насып", "Нива-2", "Нива-3", "Нур", "Отдых", "Ошхамахо", "Поляна" и "Сосруко".В конце марта режим контртеррористической операции вводился в Махачкале и Каспийске. Тогда задержали трех человек, планировавших теракты, двое из них оказались выходцами из Средней Азии.
https://ria.ru/20240408/podzhog-1938574244.html
https://ria.ru/20240329/terakt-1936753824.html
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нальчик, происшествия, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Нальчик, Происшествия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В пригороде Нальчика блокировали боевиков, открывших огонь по силовикам

В Нальчике спецназ заблокировал причастных к терроризму боевиков

Спецназ заблокировал боевиков на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик". 11 апреля 2024
Спецназ заблокировал боевиков на территории садового товарищества Насып городского округа Нальчик. 11 апреля 2024
Спецназ заблокировал боевиков на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик". 11 апреля 2024
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В пригороде Нальчика спецназ заблокировал боевиков, причастных к террористической деятельности, сообщил Национальный антитеррористический комитет.
«

"В ходе проведения в Кабардино-Балкарской Республике органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик", — уточнили в ведомстве.

Мемориал, посвященный жертвам теракта в Крокусе, сгорел в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Задержан подозреваемый в поджоге мемориала жертвам теракта в "Крокусе"
8 апреля, 13:24
Для обеспечения безопасности граждан в районе, где обнаружили боевиков, ввели правовой режим КТО.
"В ответ на предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Координацию деятельности сил правопорядка обеспечивает оперативный штаб НАК", — добавили в комитете.
Как уточнили в оперативном штабе Кабардино-Балкарии, территория проведения КТО ограничена пределами садовых товариществ "Ветеран-1", "Дубки-1", "Дубки-2", "Каскад", "Мисхидж", "Намыс", "Насып", "Нива-2", "Нива-3", "Нур", "Отдых", "Ошхамахо", "Поляна" и "Сосруко".
В конце марта режим контртеррористической операции вводился в Махачкале и Каспийске. Тогда задержали трех человек, планировавших теракты, двое из них оказались выходцами из Средней Азии.
Задержание подозреваемых в подготовке теракта в Ставропольском крае
ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
29 марта, 21:35
 
НальчикПроисшествияНациональный антитеррористический комитет РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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