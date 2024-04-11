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Российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:06 11.04.2024 (обновлено: 15:04 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/avdeevskoe-1939331140.html
Российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении
Российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении - РИА Новости, 11.04.2024
Российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении
Российская армия улучшила положение на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:06
2024-04-11T15:04
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
украина
харьковская область
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российская армия улучшила положение на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны."На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение", — уточнили в ведомстве.Бойцы отразили восемь контратак штурмовиков шести бригад ВСУ в районах Первомайского, Новокалиново, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей в ДНР.Противник потерял до 275 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и два пикапа. Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также 122-миллиметровую гаубицу Д-30.На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи.Военные нанесли поражение формированиям двух украинских бригад в районах Кругляковки в Харьковской области и Серебрянки в ДНР.Украинская армия потеряла до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", 152-миллиметровое орудие Д-20 и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240411/medvedev-1939262890.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина, Харьковская область
Российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении

Минобороны: ВС России улучшили положение на Авдеевском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российская армия улучшила положение на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны.
«
"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение", — уточнили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Бойцы отразили восемь контратак штурмовиков шести бригад ВСУ в районах Первомайского, Новокалиново, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей в ДНР.
Противник потерял до 275 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и два пикапа.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также 122-миллиметровую гаубицу Д-30.
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Медведев назвал слова Байдена о помощи Украине абсолютным злом
09:56
На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи.
Военные нанесли поражение формированиям двух украинских бригад в районах Кругляковки в Харьковской области и Серебрянки в ДНР.
Украинская армия потеряла до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", 152-миллиметровое орудие Д-20 и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьУкраинаХарьковская область
 
 
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