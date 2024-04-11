https://ria.ru/20240411/avdeevskoe-1939331140.html

Российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении

Российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении - РИА Новости, 11.04.2024

Российские военные улучшили положение на Авдеевском направлении

Российская армия улучшила положение на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T13:06

2024-04-11T13:06

2024-04-11T15:04

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российская армия улучшила положение на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны."На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" активными действиями улучшили тактическое положение", — уточнили в ведомстве.Бойцы отразили восемь контратак штурмовиков шести бригад ВСУ в районах Первомайского, Новокалиново, Новобахмутовки, Уманского и Бердычей в ДНР.Противник потерял до 275 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и два пикапа. Кроме того, при контрбатарейной борьбе российские военные поразили 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б", две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", а также 122-миллиметровую гаубицу Д-30.На Купянском направлении подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи.Военные нанесли поражение формированиям двух украинских бригад в районах Кругляковки в Харьковской области и Серебрянки в ДНР.Украинская армия потеряла до 35 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin производства США, 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация", 152-миллиметровое орудие Д-20 и 122-миллиметровую гаубицу Д-30.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240411/medvedev-1939262890.html

https://ria.ru/20240411/peskov-1939333640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина, харьковская область