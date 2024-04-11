https://ria.ru/20240411/ariant-1939242495.html

СМИ: производитель вина "Ариант" обратился в суд из-за решения по активам

СМИ: производитель вина "Ариант" обратился в суд из-за решения по активам - РИА Новости, 11.04.2024

СМИ: производитель вина "Ариант" обратился в суд из-за решения по активам

Крупнейший производитель вина в России группа компаний "Ариант" обратилась в Верховный суд с жалобой на нарушения при рассмотрении Арбитражным судом Челябинской РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T06:59

2024-04-11T06:59

2024-04-11T06:59

происшествия

россия

челябинская область

петр серков

генеральная прокуратура рф

эталон

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Крупнейший производитель вина в России группа компаний "Ариант" обратилась в Верховный суд с жалобой на нарушения при рассмотрении Арбитражным судом Челябинской области иска ГП РФ об изъятии "Кубань-Вино" и других активов группы в пользу государства, пишет РБК со ссылкой на документ, направленный исполняющему обязанности председателя Верховного суда Петру Серкову. Подлинность документа газете подтвердил источник, близкий к ответчикам. "Представитель "Арианта" просит Верховный суд проверить законность действий судей арбитражного суда Челябинской области Елены Сысайловой и Инны Кузнецовой при реализации их полномочий и в случае неправомерности их действий привлечь к ответственности. По мнению авторов обращения, судьями "были грубо нарушены основополагающие принципы судебной власти - независимости, законности, равенства всех перед законом и судом, равноправия сторон и состязательности", - пишет газета. "Кубань-Вино" - одна из крупнейших виноделен России по производству тихих и игристых вин, создана еще в 1956 году, а в 2003 году вошла в состав группы компаний "Ариант". Ранее в апреле Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к бывшим владельцам заводов группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) о взыскании неосновательного обогащения в размере 105 миллиардов рублей. ГП обращалась в суд с таким иском к Юрию, Людмиле и Михаилу Антиповым и компании "Эталон" и просила признать недействительным соглашение от 2022 года, по которому Урало-Сибирская металлургическая компания (УСМК) освобождала Антипова от возврата государственных средств в 22,91 миллиарда рублей и процентов по ним еще на 2,91 миллиарда. Позже от Генпрокуратуры поступило заявление об уточнении размера исковых требований - до 105 миллиардов рублей. Также в число ответчиков по иску были добавлены ООО "Группа компаний Ариант", ее владельцы Александр и Людмила Аристовы и Александр и Елена Кретовы. Генпрокуратура РФ просила в счет взыскания неосновательного обогащения изъять в пользу государства принадлежащие ООО "Группа компаний Ариант" 100% долей ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма "Ариант", ООО "ЦПИ - Ариант", а также 100% долей ООО "Катав-Ивановский литейный завод", принадлежащие компании Антипова "Эталон". Позднее, 9 апреля, из данных суда стало известно, что сын бывшего владельца ЧЭМК Юрия Антипова Михаил Антипов подал жалобу на решение арбитражного суда о взыскании 105 миллиардов рублей. Согласно картотеке Арбитражного суда Челябинской области, апелляционная жалоба от Михаила Антипова на принятое 5 апреля решение поступила в суд 8 апреля. В этот же день от "Катав-Ивановского литейного завода" поступило ходатайство об отмене обеспечительных мер.

https://ria.ru/20240403/makfa-1937518375.html

https://ria.ru/20240409/vino-1938856143.html

https://ria.ru/20240227/imuschestvo-1929863110.html

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происшествия, россия, челябинская область, петр серков, генеральная прокуратура рф, эталон, рбк (медиагруппа)