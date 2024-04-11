Рейтинг@Mail.ru
Члену оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" продлили арест - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:11 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/arest-1939374092.html
Члену оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" продлили арест
Члену оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" продлили арест - РИА Новости, 11.04.2024
Члену оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" продлили арест
Апелляционная палата Кишинева продлила представителю оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" Андрею Галацкому предварительный арест еще на 20 суток, заявил лидер РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:11
2024-04-11T15:11
в мире
молдавия
кишинев
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/48/1555474873_0:191:3020:1890_1920x0_80_0_0_a4f51f82c298134f22fce2101139f5dc.jpg
КИШИНЕВ, 11 апр - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева продлила представителю оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" Андрею Галацкому предварительный арест еще на 20 суток, заявил лидер политформирования Алексей Лунгу в ходе видеотрансляции в своем Telegram-канале. В четверг перед зданием апелляционной палаты прошел митинг в поддержку Галацкого. Собравшиеся требовали его освобождения, отмечая, что активист был задержан неправомерно. "Прокуроры требовали продлить нашему товарищу арест на 30 суток. Это решение, как и его задержание, незаконны. Мы вышли сегодня на протест перед АП (апелляционной палатой - ред.) в поддержку Галацкого. Судьи вынесли вердикт, что он остается под арестом еще на 20 суток", – сказал Лунгу.Галацкий был задержан в марте по делу о незаконном финансировании оппозиционной партии "Шор". В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майя Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240308/moldaviya-1931926225.html
https://ria.ru/20240314/tauber-1933069938.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155547/48/1555474873_257:0:2986:2047_1920x0_80_0_0_2ee9adeecf7d093e1715021f6c0770cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Майя Санду
Члену оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" продлили арест

Представителю оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" продлили арест на 20 суток

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль в Кишиневе
Полицейский автомобиль в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 11 апр - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева продлила представителю оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" Андрею Галацкому предварительный арест еще на 20 суток, заявил лидер политформирования Алексей Лунгу в ходе видеотрансляции в своем Telegram-канале.
В четверг перед зданием апелляционной палаты прошел митинг в поддержку Галацкого. Собравшиеся требовали его освобождения, отмечая, что активист был задержан неправомерно.
Участники акции протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
В молдавской партии "Шанс" прокомментировали аресты оппозиционеров
8 марта, 17:54
"Прокуроры требовали продлить нашему товарищу арест на 30 суток. Это решение, как и его задержание, незаконны. Мы вышли сегодня на протест перед АП (апелляционной палатой - ред.) в поддержку Галацкого. Судьи вынесли вердикт, что он остается под арестом еще на 20 суток", – сказал Лунгу.
Галацкий был задержан в марте по делу о незаконном финансировании оппозиционной партии "Шор".
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майя Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
Вице-председатель партии Шор Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Молдавский парламент лишил Таубер депутатского иммунитета
14 марта, 22:36
 
В миреМолдавияКишиневМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала