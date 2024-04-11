https://ria.ru/20240411/arest-1939374092.html

Члену оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" продлили арест

Члену оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" продлили арест - РИА Новости, 11.04.2024

Члену оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" продлили арест

Апелляционная палата Кишинева продлила представителю оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" Андрею Галацкому предварительный арест еще на 20 суток, заявил лидер РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:11

2024-04-11T15:11

2024-04-11T15:11

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кишинев

майя санду

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КИШИНЕВ, 11 апр - РИА Новости. Апелляционная палата Кишинева продлила представителю оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" Андрею Галацкому предварительный арест еще на 20 суток, заявил лидер политформирования Алексей Лунгу в ходе видеотрансляции в своем Telegram-канале. В четверг перед зданием апелляционной палаты прошел митинг в поддержку Галацкого. Собравшиеся требовали его освобождения, отмечая, что активист был задержан неправомерно. "Прокуроры требовали продлить нашему товарищу арест на 30 суток. Это решение, как и его задержание, незаконны. Мы вышли сегодня на протест перед АП (апелляционной палатой - ред.) в поддержку Галацкого. Судьи вынесли вердикт, что он остается под арестом еще на 20 суток", – сказал Лунгу.Галацкий был задержан в марте по делу о незаконном финансировании оппозиционной партии "Шор". В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майя Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240308/moldaviya-1931926225.html

https://ria.ru/20240314/tauber-1933069938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, кишинев, майя санду