https://ria.ru/20240411/arbitrazh-1939384788.html

Минобороны Украины выиграло два арбитража у иностранных поставщиков

Минобороны Украины выиграло два арбитража у иностранных поставщиков - РИА Новости, 11.04.2024

Минобороны Украины выиграло два арбитража у иностранных поставщиков

Минобороны Украины утверждает, что выиграло два международных арбитража более чем на 2,7 миллиона долларов у иностранных поставщиков, которые сорвали поставки... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T15:32

2024-04-11T15:32

2024-04-11T15:32

министерство обороны украины

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минобороны Украины утверждает, что выиграло два международных арбитража более чем на 2,7 миллиона долларов у иностранных поставщиков, которые сорвали поставки товаров для ВСУ по уже оплаченным контрактам. "Международный арбитраж принял два решения, которыми присудил взыскать в пользу министерства обороны Украины средства на общую сумму 2,7 миллиона долларов", - приводит сообщение министерства украинское агентство УНН. Отмечается, что решения касаются внешнеэкономических договоров на поставку вещевого имущества для украинской армии. Как утверждает минобороны, ни один из иностранных поставщиков не поставил товар вовремя, кроме того, некоторые контрагенты не привезли часть оплаченных по договору товары. О каких именно товарах идет речь, в министерстве не уточнили. По данным минобороны, "средства подлежат немедленному возврату". Также иностранные поставщики, согласно решению суда, обязаны выплатить проценты, которые продолжают начисляться до момента возврата средств в пользу истца.

https://ria.ru/20231030/ukraina-1906297465.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

министерство обороны украины, вооруженные силы украины