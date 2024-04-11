Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Украины выиграло два арбитража у иностранных поставщиков - РИА Новости, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/arbitrazh-1939384788.html
Минобороны Украины выиграло два арбитража у иностранных поставщиков
Минобороны Украины выиграло два арбитража у иностранных поставщиков - РИА Новости, 11.04.2024
Минобороны Украины выиграло два арбитража у иностранных поставщиков
Минобороны Украины утверждает, что выиграло два международных арбитража более чем на 2,7 миллиона долларов у иностранных поставщиков, которые сорвали поставки... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:32
2024-04-11T15:32
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742882702_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dc66bcb899736492afbf52bbc5f5d9c5.jpg
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минобороны Украины утверждает, что выиграло два международных арбитража более чем на 2,7 миллиона долларов у иностранных поставщиков, которые сорвали поставки товаров для ВСУ по уже оплаченным контрактам. "Международный арбитраж принял два решения, которыми присудил взыскать в пользу министерства обороны Украины средства на общую сумму 2,7 миллиона долларов", - приводит сообщение министерства украинское агентство УНН. Отмечается, что решения касаются внешнеэкономических договоров на поставку вещевого имущества для украинской армии. Как утверждает минобороны, ни один из иностранных поставщиков не поставил товар вовремя, кроме того, некоторые контрагенты не привезли часть оплаченных по договору товары. О каких именно товарах идет речь, в министерстве не уточнили. По данным минобороны, "средства подлежат немедленному возврату". Также иностранные поставщики, согласно решению суда, обязаны выплатить проценты, которые продолжают начисляться до момента возврата средств в пользу истца.
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906297465.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742882702_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_845ae71d18ea0ef1199b8cee2254d184.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны украины, вооруженные силы украины
Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины
Минобороны Украины выиграло два арбитража у иностранных поставщиков

Киев утверждает, что отсудил $2,7 млн у сорвавших контракты западных поставщиков

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минобороны Украины утверждает, что выиграло два международных арбитража более чем на 2,7 миллиона долларов у иностранных поставщиков, которые сорвали поставки товаров для ВСУ по уже оплаченным контрактам.
«
"Международный арбитраж принял два решения, которыми присудил взыскать в пользу министерства обороны Украины средства на общую сумму 2,7 миллиона долларов", - приводит сообщение министерства украинское агентство УНН.
Отмечается, что решения касаются внешнеэкономических договоров на поставку вещевого имущества для украинской армии. Как утверждает минобороны, ни один из иностранных поставщиков не поставил товар вовремя, кроме того, некоторые контрагенты не привезли часть оплаченных по договору товары. О каких именно товарах идет речь, в министерстве не уточнили.
По данным минобороны, "средства подлежат немедленному возврату". Также иностранные поставщики, согласно решению суда, обязаны выплатить проценты, которые продолжают начисляться до момента возврата средств в пользу истца.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
На Украине выявили 40 воинских частей, начисливших липовые вознаграждения
30 октября 2023, 22:04
 
Министерство обороны УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала