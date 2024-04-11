https://ria.ru/20240411/arbitrazh-1939384788.html
Минобороны Украины выиграло два арбитража у иностранных поставщиков
Минобороны Украины выиграло два арбитража у иностранных поставщиков - РИА Новости, 11.04.2024
Минобороны Украины выиграло два арбитража у иностранных поставщиков
Минобороны Украины утверждает, что выиграло два международных арбитража более чем на 2,7 миллиона долларов у иностранных поставщиков, которые сорвали поставки... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T15:32
2024-04-11T15:32
2024-04-11T15:32
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минобороны Украины утверждает, что выиграло два международных арбитража более чем на 2,7 миллиона долларов у иностранных поставщиков, которые сорвали поставки товаров для ВСУ по уже оплаченным контрактам. "Международный арбитраж принял два решения, которыми присудил взыскать в пользу министерства обороны Украины средства на общую сумму 2,7 миллиона долларов", - приводит сообщение министерства украинское агентство УНН. Отмечается, что решения касаются внешнеэкономических договоров на поставку вещевого имущества для украинской армии. Как утверждает минобороны, ни один из иностранных поставщиков не поставил товар вовремя, кроме того, некоторые контрагенты не привезли часть оплаченных по договору товары. О каких именно товарах идет речь, в министерстве не уточнили. По данным минобороны, "средства подлежат немедленному возврату". Также иностранные поставщики, согласно решению суда, обязаны выплатить проценты, которые продолжают начисляться до момента возврата средств в пользу истца.
https://ria.ru/20231030/ukraina-1906297465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны украины, вооруженные силы украины
Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины
Минобороны Украины выиграло два арбитража у иностранных поставщиков
Киев утверждает, что отсудил $2,7 млн у сорвавших контракты западных поставщиков
МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минобороны Украины утверждает, что выиграло два международных арбитража более чем на 2,7 миллиона долларов у иностранных поставщиков, которые сорвали поставки товаров для ВСУ по уже оплаченным контрактам.
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"Международный арбитраж принял два решения, которыми присудил взыскать в пользу министерства обороны Украины средства на общую сумму 2,7 миллиона долларов", - приводит сообщение министерства украинское агентство УНН.
Отмечается, что решения касаются внешнеэкономических договоров на поставку вещевого имущества для украинской армии. Как утверждает минобороны, ни один из иностранных поставщиков не поставил товар вовремя, кроме того, некоторые контрагенты не привезли часть оплаченных по договору товары. О каких именно товарах идет речь, в министерстве не уточнили.
По данным минобороны, "средства подлежат немедленному возврату". Также иностранные поставщики, согласно решению суда, обязаны выплатить проценты, которые продолжают начисляться до момента возврата средств в пользу истца.