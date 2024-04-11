https://ria.ru/20240411/aptechka-1939298024.html

Минздрав предложил обновить состав автомобильной аптечки

Минздрав предложил обновить состав автомобильной аптечки - РИА Новости, 11.04.2024

Минздрав предложил обновить состав автомобильной аптечки

Минздрав России предложил обновить требования к комплектации автомобильной аптечки, добавив туда в том числе спасательное одеяло, старые аптечки можно будет... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T11:56

2024-04-11T11:56

2024-04-11T11:56

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Минздрав России предложил обновить требования к комплектации автомобильной аптечки, добавив туда в том числе спасательное одеяло, старые аптечки можно будет использовать до конца их срока годности, но не позднее 31 декабря 2025 года, соответствующий проект приказа министерства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Утвердить прилагаемые требования к комплектации аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)", - говорится в проекте документа. Согласно документу, в аптечку будут входить маска, перчатки, маска для сердечно-легочной реанимации, жгут, бинт, марлевая салфетка, лейкопластырь, спасательное одеяло, ножницы. Предполагается, что приказ вступит в силу 1 сентября 2024. При этом, аптечки, произведенные до вступления приказа в силу, можно будет применять до истечения их срока годности, но не позднее 31 декабря 2025 года. В пояснительной записке отмечается, что травмы, полученные в результате дорожно-транспортного происшествия, относятся к наиболее тяжелым видам травматизма и занимают первое место среди причин смертности от механических повреждений. Во многих случаях раннее оказание медицинской помощи пострадавшему и быстрая доставка его с места происшествия в медицинскую организацию позволит сохранить жизнь, сократить сроки временной утраты трудоспособности и существенно улучшить результаты лечения, уточняется в пояснительной записке.

https://ria.ru/20240216/pomosch-1927889596.html

https://ria.ru/20230914/avtomobili-1896403195.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)