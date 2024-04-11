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"Нашли окно". Украинцы пришли в ужас из-за маневра ВС России - РИА Новости, 11.04.2024
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18:43 11.04.2024
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"Нашли окно". Украинцы пришли в ужас из-за маневра ВС России
"Нашли окно". Украинцы пришли в ужас из-за маневра ВС России - РИА Новости, 11.04.2024
"Нашли окно". Украинцы пришли в ужас из-за маневра ВС России
Российские военные обнаружили окно для нанесения ударов по позициям ВСУ у Часова Яра, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире "Апостроф TV". РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T18:43
2024-04-11T18:43
артемовск
клещеевка
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
су-25
в мире
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские военные обнаружили окно для нанесения ударов по позициям ВСУ у Часова Яра, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире "Апостроф TV"."Российская авиация — штурмовики Су-25 — могут на короткие промежутки заходить в сектор Часового Яра. Они высчитывают время, когда идет перезарядка наших ПЗРК, и именно в это "окно" они быстро заходят и быстро уходят", — указал он.Украинский военный отметил, что ВСУ не смогут установить в районе Часова Яра тяжелые системы ПВО, поскольку российские силы их быстро обнаружат и уничтожат.В последнее время российские военные достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 23 марта они взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке соприкосновения.Как сообщил 5 апреля Гагин, российские военные вошли в пригород Часова Яра. В самом городе противник возвел серьезный укрепрайон, поэтому солдаты продвигаются выверенно, наступление поэтапное, главная задача — беречь личный состав. Советник главы ДНР также добавил, что российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240411/plan-1939406543.html
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артемовск
клещеевка
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артемовск, клещеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, су-25, в мире, украина
Артемовск, Клещеевка, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Су-25, В мире, Украина
"Нашли окно". Украинцы пришли в ужас из-за маневра ВС России

"Апостроф": ВКС России нашли окно для ударов по позициям ВСУ у Часова Яра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ Гиацинт-С группировки Центр - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские военные обнаружили окно для нанесения ударов по позициям ВСУ у Часова Яра, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире "Апостроф TV".
«
"Российская авиация — штурмовики Су-25 — могут на короткие промежутки заходить в сектор Часового Яра. Они высчитывают время, когда идет перезарядка наших ПЗРК, и именно в это "окно" они быстро заходят и быстро уходят", — указал он.
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Украинский военный отметил, что ВСУ не смогут установить в районе Часова Яра тяжелые системы ПВО, поскольку российские силы их быстро обнаружат и уничтожат.
В последнее время российские военные достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 23 марта они взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке соприкосновения.
Как сообщил 5 апреля Гагин, российские военные вошли в пригород Часова Яра. В самом городе противник возвел серьезный укрепрайон, поэтому солдаты продвигаются выверенно, наступление поэтапное, главная задача — беречь личный состав. Советник главы ДНР также добавил, что российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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АртемовскКлещеевкаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныСу-25В миреУкраина
 
 
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