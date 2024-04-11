"Нашли окно". Украинцы пришли в ужас из-за маневра ВС России
"Апостроф": ВКС России нашли окно для ударов по позициям ВСУ у Часова Яра
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр"
Боевая работа САУ "Гиацинт-С" группировки "Центр". Архивное фото
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российские военные обнаружили окно для нанесения ударов по позициям ВСУ у Часова Яра, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире "Апостроф TV".
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"Российская авиация — штурмовики Су-25 — могут на короткие промежутки заходить в сектор Часового Яра. Они высчитывают время, когда идет перезарядка наших ПЗРК, и именно в это "окно" они быстро заходят и быстро уходят", — указал он.
Украинский военный отметил, что ВСУ не смогут установить в районе Часова Яра тяжелые системы ПВО, поскольку российские силы их быстро обнаружат и уничтожат.
В последнее время российские военные достигли значительных успехов на Донецком направлении. В частности, 23 марта они взяли под контроль село Красное. Освобождение этого населенного пункта позволило отодвинуть ВСУ от Артемовска и создать угрозу с северного фланга для украинской группировки в районе Клещеевки. Взятие Красного также упрощает продвижение к Часову Яру — важному городу на этом участке соприкосновения.
Как сообщил 5 апреля Гагин, российские военные вошли в пригород Часова Яра. В самом городе противник возвел серьезный укрепрайон, поэтому солдаты продвигаются выверенно, наступление поэтапное, главная задача — беречь личный состав. Советник главы ДНР также добавил, что российские военные близки к тому, чтобы взять под огневой контроль все пути снабжения группировки ВСУ в Часовом Яре и нарушить их логистику.
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