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Антонов ответил на призыв Пентагона к стратегическому поражению России - РИА Новости, 11.04.2024
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05:17 11.04.2024 (обновлено: 05:36 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/antonov-1939237352.html
Антонов ответил на призыв Пентагона к стратегическому поражению России
Антонов ответил на призыв Пентагона к стратегическому поражению России - РИА Новости, 11.04.2024
Антонов ответил на призыв Пентагона к стратегическому поражению России
Заверения чиновников американского минобороны о необходимости нанести России стратегическое поражение чреваты рисками "непредсказуемой эскалации", администрации РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T05:17
2024-04-11T05:36
министерство обороны сша
россия
анатолий антонов
сша
европа
селеста уолландер
нато
вооруженные силы украины
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АШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Заверения чиновников американского минобороны о необходимости нанести России стратегическое поражение чреваты рисками "непредсказуемой эскалации", администрации США необходимо отказаться от таких заявлений, заявил посол в США Анатолий Антонов.В среду в американской палате представителей прошли слушания с участием помощника главы Пентагона по международной безопасности Селесты Уолландер и командующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи. Уолландер, в частности, заявила, что российскому руководству нужно "преподать урок" в контексте Крыма.&quot;Администрации США необходимо отказаться от безответственных заявлений, чреватых рисками непредсказуемой эскалации. Очевидно, что режим Зеленского — в агонии&quot;, — сказал посол журналистам, комментируя заявления американских чиновников.По словам дипломата, местные чиновники не унимаются и "подзуживают обезумевший киевский режим на новые преступления"."Особенно циничными выглядят действия ВСУ против гражданского населения. Данные факты являются очередным подтверждением вовлеченности американских вооруженных сил в конфликт за тысячи километров от Америки, конфликт, губительно действующий на престиж, мощь и влияние Вашингтона на международную безопасность", — добавил посол.Как отметил Антонов, убедительные победы российской армии на передовой подтверждают поражение США в войне "до последнего украинца" с целью нанести стратегическое поражение Москве.Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в ходе слушаний поинтересовался у Уолландер, нужно ли исключить Крым из состава России для "стратегического поражения" Москвы в конфликте, о котором говорит американская администрация. На уточняющий вопрос, выходит ли так, что без Крыма цели США не будут достигнуты, помощник Остина заявила, что если Россия не будет забирать территории "посредством использования силы", это будет стратегическим успехом Украины и США.Гетц при этом заявил, что Крым никогда не выйдет из состава России, и если такая цель имеется, то она "недостижима". Другой член комитета — демократ Адам Смит — также признал, что Крым останется российским.
https://ria.ru/20240411/krym-1939231806.html
https://ria.ru/20240409/ukraina-1938798401.html
https://ria.ru/20240330/odessa-1936859301.html
россия
сша
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министерство обороны сша, россия, анатолий антонов, сша, европа, селеста уолландер, нато, вооруженные силы украины
Министерство обороны США, Россия, Анатолий Антонов, США, Европа, Селеста Уолландер, НАТО, Вооруженные силы Украины
Антонов ответил на призыв Пентагона к стратегическому поражению России

Антонов: призыв Пентагона нанести поражение России чреват рисками эскалации

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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АШИНГТОН, 11 апр - РИА Новости. Заверения чиновников американского минобороны о необходимости нанести России стратегическое поражение чреваты рисками "непредсказуемой эскалации", администрации США необходимо отказаться от таких заявлений, заявил посол в США Анатолий Антонов.
В среду в американской палате представителей прошли слушания с участием помощника главы Пентагона по международной безопасности Селесты Уолландер и командующего объединенными силами НАТО в Европе Кристофера Каволи. Уолландер, в частности, заявила, что российскому руководству нужно "преподать урок" в контексте Крыма.
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«

"Администрации США необходимо отказаться от безответственных заявлений, чреватых рисками непредсказуемой эскалации. Очевидно, что режим Зеленского — в агонии", — сказал посол журналистам, комментируя заявления американских чиновников.

По словам дипломата, местные чиновники не унимаются и "подзуживают обезумевший киевский режим на новые преступления".
"Особенно циничными выглядят действия ВСУ против гражданского населения. Данные факты являются очередным подтверждением вовлеченности американских вооруженных сил в конфликт за тысячи километров от Америки, конфликт, губительно действующий на престиж, мощь и влияние Вашингтона на международную безопасность", — добавил посол.
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Как отметил Антонов, убедительные победы российской армии на передовой подтверждают поражение США в войне "до последнего украинца" с целью нанести стратегическое поражение Москве.
Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в ходе слушаний поинтересовался у Уолландер, нужно ли исключить Крым из состава России для "стратегического поражения" Москвы в конфликте, о котором говорит американская администрация. На уточняющий вопрос, выходит ли так, что без Крыма цели США не будут достигнуты, помощник Остина заявила, что если Россия не будет забирать территории "посредством использования силы", это будет стратегическим успехом Украины и США.
Гетц при этом заявил, что Крым никогда не выйдет из состава России, и если такая цель имеется, то она "недостижима". Другой член комитета — демократ Адам Смит — также признал, что Крым останется российским.
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Министерство обороны СШАРоссияАнатолий АнтоновСШАЕвропаСелеста УолландерНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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