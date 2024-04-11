https://ria.ru/20240411/angara-a5-1939349923.html
Борисов назвал огромным событием первый пуск ракеты "Ангара-А5"
Борисов назвал огромным событием первый пуск ракеты "Ангара-А5" - РИА Новости, 11.04.2024
Борисов назвал огромным событием первый пуск ракеты "Ангара-А5"
Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал огромным событием в жизни всей России первый старт ракеты тяжёлого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T13:58
2024-04-11T13:58
2024-04-11T13:58
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 11 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал огромным событием в жизни всей России первый старт ракеты тяжёлого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный. "Сегодняшний пуск, который сделан вашими руками, это огромное событие для всех нас и для страны в целом", - сказал он, поздравляя стартовый расчёт после первого пуска ракеты "Ангара-А5" с Восточного. По его словам, все сотрудники отрасли, участвовавшие в подготовке к пуску на фоне двух отмен старта, "не опустили руки и вдумчиво разобрали все огрехи", благодаря чему запуск-таки удался. "Надеюсь, что мы сегодня дали старт новой вехе в развитии нашей космонавтики. У этой ракеты должно быть хорошее будущее", - добавил Борисов. Генконструктор РФ по пилотируемым программам Владимир Соловьёв в свою очередь добавил, что в скором времени именно с космодрома Восточный "Ангара" будет использоваться в интересах российской пилотируемой программы. Гендиректор Центра Хруничева (где изготавливается эта ракета) Алексей Варочко поблагодарил заводчан и всю кооперацию, а также ЦЭНКИ, и подчеркнул, что работа "проделана великолепно". Первый пуск "Ангары-А5" с Восточного состоялся в 12.00 мск 11 апреля. Изначально он был назначен на 9 апреля, но был отменён за две минуты до пуска из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. В резервную дату 10 апреля пуск опять не состоялся, в этот раз сбой произошёл в системе контроля запуска двигателя. Ракету оставили на стартовом столе и решили попробовать провести пуск в это же время 11 апреля.
https://ria.ru/20240326/angara-a5-1935801838.html
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космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), владимир соловьев (телеведущий), алексей варочко, роскосмос, гкнпц имени м. в. хруничева, цэнки
Космос - РИА Наука, Россия, Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Соловьев (телеведущий), Алексей Варочко, Роскосмос, ГКНПЦ имени М. В. Хруничева, ЦЭНКИ
Борисов назвал огромным событием первый пуск ракеты "Ангара-А5"
Борисов назвал огромным событием в жизни всей России пуск ракеты "Ангара-А5"
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 11 апр - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал огромным событием в жизни всей России первый старт ракеты тяжёлого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный.
"Сегодняшний пуск, который сделан вашими руками, это огромное событие для всех нас и для страны в целом", - сказал он, поздравляя стартовый расчёт после первого пуска ракеты "Ангара-А5" с Восточного.
По его словам, все сотрудники отрасли, участвовавшие в подготовке к пуску на фоне двух отмен старта, "не опустили руки и вдумчиво разобрали все огрехи", благодаря чему запуск-таки удался.
"Надеюсь, что мы сегодня дали старт новой вехе в развитии нашей космонавтики. У этой ракеты должно быть хорошее будущее", - добавил Борисов.
Генконструктор РФ по пилотируемым программам Владимир Соловьёв в свою очередь добавил, что в скором времени именно с космодрома Восточный "Ангара" будет использоваться в интересах российской пилотируемой программы.
Гендиректор Центра Хруничева (где изготавливается эта ракета) Алексей Варочко поблагодарил заводчан и всю кооперацию, а также ЦЭНКИ, и подчеркнул, что работа "проделана великолепно".
Первый пуск "Ангары-А5" с Восточного состоялся в 12.00 мск 11 апреля. Изначально он был назначен на 9 апреля, но был отменён за две минуты до пуска из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты.
В резервную дату 10 апреля пуск опять не состоялся, в этот раз сбой произошёл в системе контроля запуска двигателя. Ракету оставили на стартовом столе и решили попробовать провести пуск в это же время 11 апреля.