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Разгонный блок "Орион" вывел на орбиту спутник "Гагаринец" - РИА Новости, 11.04.2024
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14:20 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/angara-1939356677.html
Разгонный блок "Орион" вывел на орбиту спутник "Гагаринец"
Разгонный блок "Орион" вывел на орбиту спутник "Гагаринец" - РИА Новости, 11.04.2024
Разгонный блок "Орион" вывел на орбиту спутник "Гагаринец"
Разгонный блок "Орион", запущенный в ходе первого старта ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный, вывел на орбиту малый аппарат "Гагаринец", выведение... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:20
2024-04-11T14:20
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Разгонный блок "Орион", запущенный в ходе первого старта ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный, вывел на орбиту малый аппарат "Гагаринец", выведение испытательной полезной нагрузки продолжается, сообщил в четверг "Роскосмос". "Сегодня разгонный блок "Орион", запущенный первой ракетой-носителем "Ангара-А5" с космодрома Восточный, доставил на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат "Гагаринец", - говорится в сообщении. Отмечается, что спутник формата Cubesat 3U создан российской частной компанией Avant Space и предназначен для отработки технологий создания спутников. "Разгонный блок "Орион" продолжает выведение испытательной полезной нагрузки на заданную орбиту", - отметили в "Роскосмосе". Первый пуск "Ангары-А5" с Восточного состоялся в 12.00 мск 11 апреля. Изначально он был назначен на 9 апреля, но был отменен за две минуты до пуска из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. В резервную дату 10 апреля пуск опять не состоялся, в этот раз сбой произошёл в системе контроля запуска двигателя. Ракету оставили на стартовом столе и решили попробовать провести пуск в это же время 11 апреля.
https://ria.ru/20240331/sputnik-1936898854.html
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Космос - РИА Наука, Роскосмос, Россия, Восточный (космодром)
Разгонный блок "Орион" вывел на орбиту спутник "Гагаринец"

Разгонный блок "Орион" вывел на орбиту малый спутник "Гагаринец"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗапуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный
Запуск первой летной ракеты космического назначения Ангара-А5 с разгонным блоком Орион с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Запуск первой летной ракеты космического назначения "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" с космодрома Восточный
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Разгонный блок "Орион", запущенный в ходе первого старта ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный, вывел на орбиту малый аппарат "Гагаринец", выведение испытательной полезной нагрузки продолжается, сообщил в четверг "Роскосмос".
"Сегодня разгонный блок "Орион", запущенный первой ракетой-носителем "Ангара-А5" с космодрома Восточный, доставил на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат "Гагаринец", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что спутник формата Cubesat 3U создан российской частной компанией Avant Space и предназначен для отработки технологий создания спутников.
"Разгонный блок "Орион" продолжает выведение испытательной полезной нагрузки на заданную орбиту", - отметили в "Роскосмосе".
Первый пуск "Ангары-А5" с Восточного состоялся в 12.00 мск 11 апреля. Изначально он был назначен на 9 апреля, но был отменен за две минуты до пуска из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты.
В резервную дату 10 апреля пуск опять не состоялся, в этот раз сбой произошёл в системе контроля запуска двигателя. Ракету оставили на стартовом столе и решили попробовать провести пуск в это же время 11 апреля.
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