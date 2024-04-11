https://ria.ru/20240411/angara-1939356677.html

Разгонный блок "Орион" вывел на орбиту спутник "Гагаринец"

Разгонный блок "Орион" вывел на орбиту спутник "Гагаринец" - РИА Новости, 11.04.2024

Разгонный блок "Орион" вывел на орбиту спутник "Гагаринец"

Разгонный блок "Орион", запущенный в ходе первого старта ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный, вывел на орбиту малый аппарат "Гагаринец", выведение... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:20

2024-04-11T14:20

2024-04-11T14:20

космос - риа наука

роскосмос

россия

восточный (космодром)

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Разгонный блок "Орион", запущенный в ходе первого старта ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный, вывел на орбиту малый аппарат "Гагаринец", выведение испытательной полезной нагрузки продолжается, сообщил в четверг "Роскосмос". "Сегодня разгонный блок "Орион", запущенный первой ракетой-носителем "Ангара-А5" с космодрома Восточный, доставил на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат "Гагаринец", - говорится в сообщении. Отмечается, что спутник формата Cubesat 3U создан российской частной компанией Avant Space и предназначен для отработки технологий создания спутников. "Разгонный блок "Орион" продолжает выведение испытательной полезной нагрузки на заданную орбиту", - отметили в "Роскосмосе". Первый пуск "Ангары-А5" с Восточного состоялся в 12.00 мск 11 апреля. Изначально он был назначен на 9 апреля, но был отменен за две минуты до пуска из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты. В резервную дату 10 апреля пуск опять не состоялся, в этот раз сбой произошёл в системе контроля запуска двигателя. Ракету оставили на стартовом столе и решили попробовать провести пуск в это же время 11 апреля.

https://ria.ru/20240331/sputnik-1936898854.html

https://ria.ru/20240406/kosmonavty-1938211421.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, роскосмос, россия, восточный (космодром)