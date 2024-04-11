https://ria.ru/20240411/angara-1939305490.html

Ракета "Ангара-А5" вывела на орбиту разгонный блок с полезной нагрузкой

Ракета "Ангара-А5" вывела на орбиту разгонный блок с полезной нагрузкой - РИА Новости, 11.04.2024

Ракета "Ангара-А5" вывела на орбиту разгонный блок с полезной нагрузкой

Ракета тяжелого класса "Ангара-А5", с третьего раза стартовавшая с космодрома Восточный, вывела на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T12:16

2024-04-11T12:16

2024-04-11T12:48

космос - риа наука

ангара (ракета)

ангара-а5

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 11 апр - РИА Новости. Ракета тяжелого класса "Ангара-А5", с третьего раза стартовавшая с космодрома Восточный, вывела на орбиту разгонный блок "Орион" с испытательной полезной нагрузкой, передает корреспондент РИА Новости."Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение орбитального блока. Орбитальный блок в составе разгонного блока 14С48 в технологическо-лётном исполнении и испытательной полезной нагрузки выведен на начальную незамкнутую орбиту", - сказал диктор трансляции.Ракета стартовала в 12.00 мск. Через 12 минут 26 секунд разгонный блок "Орион" отделился от третьей ступени "Ангары". Теперь ему предстоит доставить на необходимую орбиту испытательную полезную нагрузку.Это был первый старт "Ангары" с космодрома Восточный. Изначально он был назначен на 9 апреля, но из-за технических проблем пуск дважды отменяли.Стартовая инфраструктура для "Ангары" на Восточном строится с 2018 года. До этого состоялись три пуска "Ангары-А1.2" лёгкого класса (первый в 2014 году) и три "Ангары-А5" тяжёлого класса с космодрома Плесецк в Архангельской области.Предполагается, что в будущем с космодрома в Амурской области будет стартовать модернизированная "Ангара-А5М", которая будет использована для отправки на орбиту модулей Российской орбитальной станции и запусков пилотируемых кораблей к ней.

https://ria.ru/20240411/raketa-1939299593.html

https://ria.ru/20240409/raketa-1938583705.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, ангара (ракета), ангара-а5