https://ria.ru/20240411/angara-1939276777.html
Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Прямая трансляция
Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Прямая трансляция - РИА Новости, 11.04.2024
Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Прямая трансляция
Ракета-носитель "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" стартует с космодрома Восточный. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:50
2024-04-11T11:50
2024-04-11T11:50
космос - риа наука
россия
восточный (космодром)
ангара (ракета)
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Ракета-носитель "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" стартует с космодрома Восточный.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный
Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный
2024-04-11T11:50
true
PT16M21S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, восточный (космодром), ангара (ракета), видео
Космос - РИА Наука, Россия, Восточный (космодром), Ангара (ракета)
Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Прямая трансляция
Ракета-носитель "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" стартует с космодрома Восточный.
2024-04-11T11:50
true
PT16M21S
Ракета-носитель "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" стартует с космодрома Восточный.