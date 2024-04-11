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Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Прямая трансляция - РИА Новости, 11.04.2024
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11:50 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/angara-1939276777.html
Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Прямая трансляция
Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Прямая трансляция - РИА Новости, 11.04.2024
Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Прямая трансляция
Ракета-носитель "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" стартует с космодрома Восточный. РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T11:50
2024-04-11T11:50
космос - риа наука
россия
восточный (космодром)
ангара (ракета)
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Ракета-носитель "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" стартует с космодрома Восточный.
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Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный
Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный
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космос - риа наука, россия, восточный (космодром), ангара (ракета), видео
Космос - РИА Наука, Россия, Восточный (космодром), Ангара (ракета)
Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Прямая трансляция
Ракета-носитель "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" стартует с космодрома Восточный.
2024-04-11T11:50
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Старт ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный. Прямая трансляция

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Ракета-носитель "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион" стартует с космодрома Восточный.
 
Космос - РИА НаукаРоссияВосточный (космодром)Ангара (ракета)
 
 
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