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Госкомиссия разрешила запуск "Ангары" с Восточного в 12:00 четверга - РИА Новости, 11.04.2024
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03:33 11.04.2024 (обновлено: 09:29 11.04.2024)
https://ria.ru/20240411/angara-1939234224.html
Госкомиссия разрешила запуск "Ангары" с Восточного в 12:00 четверга
Госкомиссия разрешила запуск "Ангары" с Восточного в 12:00 четверга - РИА Новости, 11.04.2024
Госкомиссия разрешила запуск "Ангары" с Восточного в 12:00 четверга
Госкомиссия разрешила провести еще одну попытку запуска ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный 11 апреля после автоматических отмен старта 9-го и 10-го... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T03:33
2024-04-11T09:29
плесецк
архангельская область
юрий борисов (роскосмос)
роскосмос
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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 11 апр — РИА Новости. Госкомиссия разрешила провести еще одну попытку запуска ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный 11 апреля после автоматических отмен старта 9-го и 10-го числа, сообщил представитель "Роскосмоса".&quot;Сегодня на космодроме Восточный решением государственной комиссии первая ракета космического назначения &quot;Ангара-А5&quot; допущена к заправке и пуску&quot;, — сказал он.Как уточнил представитель "Роскосмоса", старт намечен на 12:00 по московскому времени с площадки 1А.Первый запуск этой ракеты с Восточного изначально был назначен на 12:00 мск 9 апреля, но автоматика дала команду "отбой пуска" за две минуты до назначенного времени. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты.Старт переназначили на резервную дату — 10 апреля, планировалось осуществить его также в полдень по Москве, но его вновь отменили — на этот раз из-за сбоя системы контроля запуска двигателя.Стартовая инфраструктура для "Ангары" на Восточном строится с 2018 года. До этого состоялись три пуска "Ангары-А1.2" легкого класса (первый в 2014-м) и три "Ангары-А5" тяжелого класса с космодрома Плесецк в Архангельской области.
https://ria.ru/20240410/angara-1939160915.html
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плесецк, архангельская область, юрий борисов (роскосмос), роскосмос
Плесецк, Архангельская область, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос
Госкомиссия разрешила запуск "Ангары" с Восточного в 12:00 четверга

Госкомиссия разрешила третью попытку запуска ракеты "Ангара-А5" с Восточного

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРакета "Ангара-А5", установленная на новый стартовый комплекс космодрома Восточный. 11 апреля 2024
Ракета Ангара-А5, установленная на новый стартовый комплекс космодрома Восточный. 11 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Ракета "Ангара-А5", установленная на новый стартовый комплекс космодрома Восточный. 11 апреля 2024
Читать ria.ru в
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 11 апр — РИА Новости. Госкомиссия разрешила провести еще одну попытку запуска ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный 11 апреля после автоматических отмен старта 9-го и 10-го числа, сообщил представитель "Роскосмоса".
«

"Сегодня на космодроме Восточный решением государственной комиссии первая ракета космического назначения "Ангара-А5" допущена к заправке и пуску", — сказал он.

Первая летная ракета космического назначения Ангара-А5 с разгонным блоком Орион на стартовом комплексе космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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Как уточнил представитель "Роскосмоса", старт намечен на 12:00 по московскому времени с площадки 1А.
Первый запуск этой ракеты с Восточного изначально был назначен на 12:00 мск 9 апреля, но автоматика дала команду "отбой пуска" за две минуты до назначенного времени. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока ракеты.
Старт переназначили на резервную дату — 10 апреля, планировалось осуществить его также в полдень по Москве, но его вновь отменили — на этот раз из-за сбоя системы контроля запуска двигателя.
Стартовая инфраструктура для "Ангары" на Восточном строится с 2018 года. До этого состоялись три пуска "Ангары-А1.2" легкого класса (первый в 2014-м) и три "Ангары-А5" тяжелого класса с космодрома Плесецк в Архангельской области.
Первая летная ракета космического назначения Ангара-А5 с разгонным блоком Орион на стартовом комплексе космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
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