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Командира Ан-24, приземлившегося на замерзшую реку в Якутии, уволили - РИА Новости, 11.04.2024
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10:48 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/an-24-1939276364.html
Командира Ан-24, приземлившегося на замерзшую реку в Якутии, уволили
Командира Ан-24, приземлившегося на замерзшую реку в Якутии, уволили - РИА Новости, 11.04.2024
Командира Ан-24, приземлившегося на замерзшую реку в Якутии, уволили
Командир самолета Ан-24, приземлившегося вместо ВПП на замерзшую реку в Якутии, по итогам проверки уволен: в инциденте виновен он сам, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T10:48
2024-04-11T10:48
происшествия
якутск
среднеколымск
полярные авиалинии
ан-24
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ЯКУТСК, 11 апр - РИА Новости. Командир самолета Ан-24, приземлившегося вместо ВПП на замерзшую реку в Якутии, по итогам проверки уволен: в инциденте виновен он сам, сообщает пресс-служба Якутской транспортной прокуратуры в четверг. Двадцать восьмого декабря прошлого года в Якутии самолет Ан-24 "Полярных авиалиний" с 30 пассажирами вместо взлетно-посадочной полосы приземлился на замерзшую реку Колыму. Борт выполнял рейс Якутск - Зырянка - Среднеколымск - Якутск. "Проверкой установлена вина командира воздушного судна. Командир воздушного судна уволен с предприятия", - информирует пресс-служба. Руководителю авиакомпании внесено представление, а с другими летчиками "проведены дополнительные учебные занятия для исключения ошибок в пилотировании".
https://ria.ru/20240411/rosaviatsiya-1939235429.html
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происшествия, якутск, среднеколымск, полярные авиалинии, ан-24
Происшествия, Якутск, Среднеколымск, Полярные авиалинии, Ан-24
Командира Ан-24, приземлившегося на замерзшую реку в Якутии, уволили

В Якутии уволили командира Ан-24, приземлившегося на замерзшую реку вместо ВПП

© Фото : Восточное межрегиональное СУТ СК РоссииСамолет Ан-24, совершивший посадку на песчаную косу реки Колыма
Самолет Ан-24, совершивший посадку на песчаную косу реки Колыма - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© Фото : Восточное межрегиональное СУТ СК России
Самолет Ан-24, совершивший посадку на песчаную косу реки Колыма
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 11 апр - РИА Новости. Командир самолета Ан-24, приземлившегося вместо ВПП на замерзшую реку в Якутии, по итогам проверки уволен: в инциденте виновен он сам, сообщает пресс-служба Якутской транспортной прокуратуры в четверг.
Двадцать восьмого декабря прошлого года в Якутии самолет Ан-24 "Полярных авиалиний" с 30 пассажирами вместо взлетно-посадочной полосы приземлился на замерзшую реку Колыму. Борт выполнял рейс Якутск - Зырянка - Среднеколымск - Якутск.
«
"Проверкой установлена вина командира воздушного судна. Командир воздушного судна уволен с предприятия", - информирует пресс-служба.
Руководителю авиакомпании внесено представление, а с другими летчиками "проведены дополнительные учебные занятия для исключения ошибок в пилотировании".
Самолет авиакомпании Уральские авиалинии, совершивший аварийную посадку 12 сентября 2023 года на грунт в Убинском районе Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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04:09
 
ПроисшествияЯкутскСреднеколымскПолярные авиалинииАн-24
 
 
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