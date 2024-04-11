https://ria.ru/20240411/agoniya-1939353664.html

В Крыму назвали новый план Зеленского по контрнаступлению ВСУ агонией

В Крыму назвали новый план Зеленского по контрнаступлению ВСУ агонией - РИА Новости, 11.04.2024

В Крыму назвали новый план Зеленского по контрнаступлению ВСУ агонией

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал агонией новый план Владимира Зеленского по контрнаступлению ВСУ, включающий уничтожение... РИА Новости, 11.04.2024

2024-04-11T14:07

2024-04-11T14:07

2024-04-11T14:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал агонией новый план Владимира Зеленского по контрнаступлению ВСУ, включающий уничтожение Крымского моста. Ранее Зеленский заявил, что готовит план нового контрнаступления и хочет включить туда разрушение Крымского моста. "Заявления Зеленского об ударах по Крыму - это агония и страх, вызванные провалом предыдущего украинского контрнаступления, прекращением военной помощи со стороны США и неминуемой утратой президентской легитимности в ближайшие месяцы", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, судя по развитию ситуации, становится очевидным, что киевский режим ответит за все совершенные преступления. "Уверен, что будет Нюрнберг-2. Это приводит Зеленского в ужас, и он теряет над собой контроль", - добавил Смирнов. Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует - "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20240410/most-1939177521.html

https://ria.ru/20240411/fsb-1939331287.html

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в мире, россия, украина, владимир зеленский, заур смирнов, владимир путин, вооруженные силы украины