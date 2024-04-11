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В Крыму назвали новый план Зеленского по контрнаступлению ВСУ агонией - РИА Новости, 11.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 11.04.2024
https://ria.ru/20240411/agoniya-1939353664.html
В Крыму назвали новый план Зеленского по контрнаступлению ВСУ агонией
В Крыму назвали новый план Зеленского по контрнаступлению ВСУ агонией - РИА Новости, 11.04.2024
В Крыму назвали новый план Зеленского по контрнаступлению ВСУ агонией
Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал агонией новый план Владимира Зеленского по контрнаступлению ВСУ, включающий уничтожение... РИА Новости, 11.04.2024
2024-04-11T14:07
2024-04-11T14:07
в мире
россия
украина
владимир зеленский
заур смирнов
владимир путин
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал агонией новый план Владимира Зеленского по контрнаступлению ВСУ, включающий уничтожение Крымского моста. Ранее Зеленский заявил, что готовит план нового контрнаступления и хочет включить туда разрушение Крымского моста. "Заявления Зеленского об ударах по Крыму - это агония и страх, вызванные провалом предыдущего украинского контрнаступления, прекращением военной помощи со стороны США и неминуемой утратой президентской легитимности в ближайшие месяцы", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, судя по развитию ситуации, становится очевидным, что киевский режим ответит за все совершенные преступления. "Уверен, что будет Нюрнберг-2. Это приводит Зеленского в ужас, и он теряет над собой контроль", - добавил Смирнов. Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует - "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240410/most-1939177521.html
https://ria.ru/20240411/fsb-1939331287.html
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в мире, россия, украина, владимир зеленский, заур смирнов, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Заур Смирнов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Крыму назвали новый план Зеленского по контрнаступлению ВСУ агонией

В Крыму назвали план Зеленского уничтожить Крымский мост агонией

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал агонией новый план Владимира Зеленского по контрнаступлению ВСУ, включающий уничтожение Крымского моста.
Ранее Зеленский заявил, что готовит план нового контрнаступления и хочет включить туда разрушение Крымского моста.
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Зеленский заявил, что готовит план разрушения Крымского моста
Вчера, 18:44
"Заявления Зеленского об ударах по Крыму - это агония и страх, вызванные провалом предыдущего украинского контрнаступления, прекращением военной помощи со стороны США и неминуемой утратой президентской легитимности в ближайшие месяцы", - сказал Смирнов РИА Новости.
По его словам, судя по развитию ситуации, становится очевидным, что киевский режим ответит за все совершенные преступления.
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Запад готовит украинский спецназ для проведения диверсий, заявили в ФСБ
13:07
"Уверен, что будет Нюрнберг-2. Это приводит Зеленского в ужас, и он теряет над собой контроль", - добавил Смирнов.
Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует - "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2023
В Госдуме раскритиковали новый план контрнаступления Зеленского
1 октября 2023, 11:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийЗаур СмирновВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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