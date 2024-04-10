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В Петербурге нашли волонтеров, которые помогают жабам переходить дорогу - РИА Новости, 10.04.2024
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16:11 10.04.2024 (обновлено: 16:36 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/zhaba-1939130490.html
В Петербурге нашли волонтеров, которые помогают жабам переходить дорогу
В Петербурге нашли волонтеров, которые помогают жабам переходить дорогу - РИА Новости, 10.04.2024
В Петербурге нашли волонтеров, которые помогают жабам переходить дорогу
В заказнике "Сестрорецкое болото" волонтеры начали помогать серым жабам, сообщил комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T16:11
2024-04-10T16:36
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. В заказнике "Сестрорецкое болото" волонтеры начали помогать серым жабам, сообщил комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале. "Амфибии дружно держат путь к месту миграции, самки мужественно таскают на своих спинах самцов, а волонтеры помогают им спастись от гибели под колесами проезжающих машин", — говорится в публикации.На территории заказника обитает самая крупная популяция серых жаб в регионе. С наступлением тепла у них начинается брачный сезон, и жабы начинают массово перемещаться из лесов на восточный берег Сестрорецкого водохранилища, чтобы отложить икру, после чего снова возвращаются в лес.Наиболее активно животные мигрируют на участке дороги на Глухое озеро, находящейся в километре от музея "Шалаш В. И. Ленина". Этот путь становится серьезным препятствием для амфибий. Чтобы сохранить популяцию жаб, ежегодно привлекают волонтеров, которые смогут помочь им благополучно добраться до мест нереста.Сотрудники заказника также призвали горожан, не являющихся волонтерами, не трогать жаб.
https://ria.ru/20240331/tyuleni-1936934872.html
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В Петербурге нашли волонтеров, которые помогают жабам переходить дорогу

В заказнике "Сестрорецкое болото" волонтеры начали помогать жабам

© Фото : Комитет по природопользованию (Петербург)Жаба на территории заказника "Сестрорецкое болото"
Жаба на территории заказника Сестрорецкое болото - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Фото : Комитет по природопользованию (Петербург)
Жаба на территории заказника "Сестрорецкое болото"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 апр — РИА Новости. В заказнике "Сестрорецкое болото" волонтеры начали помогать серым жабам, сообщил комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.
«
"Амфибии дружно держат путь к месту миграции, самки мужественно таскают на своих спинах самцов, а волонтеры помогают им спастись от гибели под колесами проезжающих машин", говорится в публикации.
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Сотрудники заказника также призвали горожан, не являющихся волонтерами, не трогать жаб.
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