https://ria.ru/20240410/zelenskiy-1939109338.html

"Никого не защитит". Зеленский набросился на Шольца из-за ракет Taurus

"Никого не защитит". Зеленский набросился на Шольца из-за ракет Taurus - РИА Новости, 10.04.2024

"Никого не защитит". Зеленский набросился на Шольца из-за ракет Taurus

Президент Украины Владимир Зеленский обрушился с критикой на канцлера Германии Олафа Шольца за отказ поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus,... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T15:10

2024-04-10T15:10

2024-04-10T15:10

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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский обрушился с критикой на канцлера Германии Олафа Шольца за отказ поставлять Киеву дальнобойные крылатые ракеты Taurus, сообщает Politico."Насколько я понимаю, канцлер считает, что, поскольку он – представитель неядерной державы, то Taurus — это единственное мощное оружие, которое есть у Германии", — приводят журналисты слова украинского политика из интервью медиахолдингу Axel Springer.По словам Зеленского, Шольц считает ракеты Taurus инструментом сдерживания потенциального ядерного конфликта, но сам глава киевского режима не видит в этом логики."Если, боже упаси, начнется ядерная война, то никакая ракета не защитит никого от ядерного удара", — сказал Зеленский.Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее исключил поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Он неоднократно выступал против передачи ВСУ Taurus, несмотря на давление со стороны оппозиции и некоторых членов правящей коалиции.В марте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что каждый раз, комментируя вопрос о поставках Taurus, он получает "раздраженные замечания" от Берлина.Президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву на вопрос об утечке разговора высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту и возможности отправки на Украину Taurus заявил, что западные ракеты не меняют ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20240410/istrebiteli-1939102546.html

https://ria.ru/20240410/padenie-1939064547.html

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в мире, украина, германия, киев, владимир зеленский, олаф шольц, politico, axel springer , вооруженные силы украины, дмитрий кулеба