https://ria.ru/20240410/zakon-1939134059.html

В Грузии рассказали, в каком случае готовы отозвать закон об иноагентах

В Грузии рассказали, в каком случае готовы отозвать закон об иноагентах - РИА Новости, 10.04.2024

В Грузии рассказали, в каком случае готовы отозвать закон об иноагентах

Правящая партия "Грузинская мечта" готова отозвать законопроект об иноагентах из парламента в случае, если кто-нибудь выявит хотя бы один пункт, которого нет в... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T16:27

2024-04-10T16:27

2024-04-10T17:19

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ТБИЛИСИ, 10 апр - РИА Новости. Правящая партия "Грузинская мечта" готова отозвать законопроект об иноагентах из парламента в случае, если кто-нибудь выявит хотя бы один пункт, которого нет в аналогичных законах, принятых западными странами, и есть в российском, заявил исполнительный секретарь политсилы, депутат Мамука Мдинарадзе. "Если кто-нибудь найдет в нашем законопроекте хотя бы один пункт, который является аналогом российского и его нет в европейском или американском законе, мы можем начать разговор о том, чтобы завтра же отозвать назад законопроект. Заполнение декларации в том числе является таким же пунктом, как и в американском, канадском, украинском (законе - ред.) и так далее", - заявил Мдинарадзе журналистам. Ранее правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах, который вызвал массовые волнения в марте прошлого года. В законопроекте под названием "О прозрачности иностранного влияния" вместо термина "агент иностранного влияния" использован термин "организация, проводящая интересы иностранной силы", остальное содержание законопроекта остается прежним. В Тбилиси уже начались частые акции протестов с требованием отозвать законопроект. Митингующие утверждают, что законопроект является аналогом российского. По его словам, протестующие граждане не читали законопроект и напрасно утверждают, что он является аналогом российского. Парламент Грузии 7 марта 2023 года принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах. После этого в Тбилиси начались массовые акции протеста, которые были разогнаны полицией с применением слезоточивого газа и водометов. По данным МВД, были задержаны 133 человека. Позже власти Грузии отозвали законопроект из парламента.

https://ria.ru/20240404/gruziya-1937793903.html

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в мире, технологии, тбилиси, грузия