https://ria.ru/20240410/zaes-1939114789.html

На Запорожской АЭС назвали обстановку по-прежнему напряженной

На Запорожской АЭС назвали обстановку по-прежнему напряженной - РИА Новости, 10.04.2024

На Запорожской АЭС назвали обстановку по-прежнему напряженной

Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается напряженной, украинские войска не прекращают попытки атаковать дронами находящийся рядом город Энергодар, сообщила... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T15:30

2024-04-10T15:30

2024-04-10T15:37

специальная военная операция на украине

запорожская аэс

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энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается напряженной, украинские войска не прекращают попытки атаковать дронами находящийся рядом город Энергодар, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала."Обстановка остается напряженной. Украинские войска не прекращают попытки атаковать дронами находящийся рядом город-спутник атомной станции Энергодар", - сказала Яшина. По ее словам, последний раз противник пытался атаковать город дронами в среду 10 апреля."Дроны противника активизировались. Их сбивали. Прилетов в районе города нет", - сказал Яшина.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240410/zaes-1938966273.html

https://ria.ru/20240408/zaes-1938720954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

запорожская аэс, вооруженные силы украины, энергодар, безопасность, россия, украина