https://ria.ru/20240410/zaes-1939114789.html
На Запорожской АЭС назвали обстановку по-прежнему напряженной
На Запорожской АЭС назвали обстановку по-прежнему напряженной - РИА Новости, 10.04.2024
На Запорожской АЭС назвали обстановку по-прежнему напряженной
Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается напряженной, украинские войска не прекращают попытки атаковать дронами находящийся рядом город Энергодар, сообщила... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T15:30
2024-04-10T15:30
2024-04-10T15:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Обстановка вокруг Запорожской АЭС остается напряженной, украинские войска не прекращают попытки атаковать дронами находящийся рядом город Энергодар, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала."Обстановка остается напряженной. Украинские войска не прекращают попытки атаковать дронами находящийся рядом город-спутник атомной станции Энергодар", - сказала Яшина. По ее словам, последний раз противник пытался атаковать город дронами в среду 10 апреля."Дроны противника активизировались. Их сбивали. Прилетов в районе города нет", - сказал Яшина.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240410/zaes-1938966273.html
https://ria.ru/20240408/zaes-1938720954.html
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РИА Новости
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запорожская аэс, вооруженные силы украины, энергодар, безопасность, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Энергодар, Безопасность, Россия, Украина
На Запорожской АЭС назвали обстановку по-прежнему напряженной
Пресс-служба ЗАЭС: ВСУ не прекращают попыток атаковать Энергодар беспилотниками