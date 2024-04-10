https://ria.ru/20240410/zaes-1939032703.html
МИД России пообещал поднять вопрос атаки на ЗАЭС на брифинге Совбеза ООН
МИД России пообещал поднять вопрос атаки на ЗАЭС на брифинге Совбеза ООН - РИА Новости, 10.04.2024
МИД России пообещал поднять вопрос атаки на ЗАЭС на брифинге Совбеза ООН
Вопрос об атаках киевского режима по Запорожскую АЭС поднимут в ходе брифинга Совбеза ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:18
2024-04-10T11:18
2024-04-10T11:36
специальная военная операция на украине
россия
оон
безопасность
мария захарова
запорожская аэс
магатэ
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938434988_0:543:960:1083_1920x0_80_0_0_7d4423443e29b4f77e3c921330d3424f.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вопрос об атаках киевского режима по Запорожскую АЭС поднимут в ходе брифинга Совбеза ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия подняла вопрос об атаках киевского режима против Запорожской АЭС как на площадке МАГАТЭ, так и в Совете безопасности ООН. Россия призвала руководство МАГАТЭ дать прямые, без каких-либо уловок, увиливаний, инсинуаций оценки преступных действий... Вопрос об украинских атаках на станцию будет также поставлен в ходе брифинга Совбеза ООН", - заявила Захарова на своем брифинге.
https://ria.ru/20240408/zaes-1938689080.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938434988_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_e7b3d3410bd8423141760bbc17d2fb05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, безопасность, мария захарова, запорожская аэс, магатэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, ООН, Безопасность, Мария Захарова, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России пообещал поднять вопрос атаки на ЗАЭС на брифинге Совбеза ООН
Захарова: вопрос атаки Киева на ЗАЭС поднимут во время брифинга Совбеза ООН