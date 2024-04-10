https://ria.ru/20240410/zaes-1939032703.html

МИД России пообещал поднять вопрос атаки на ЗАЭС на брифинге Совбеза ООН

МИД России пообещал поднять вопрос атаки на ЗАЭС на брифинге Совбеза ООН - РИА Новости, 10.04.2024

МИД России пообещал поднять вопрос атаки на ЗАЭС на брифинге Совбеза ООН

Вопрос об атаках киевского режима по Запорожскую АЭС поднимут в ходе брифинга Совбеза ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T11:18

2024-04-10T11:18

2024-04-10T11:36

специальная военная операция на украине

россия

оон

безопасность

мария захарова

запорожская аэс

магатэ

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вопрос об атаках киевского режима по Запорожскую АЭС поднимут в ходе брифинга Совбеза ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия подняла вопрос об атаках киевского режима против Запорожской АЭС как на площадке МАГАТЭ, так и в Совете безопасности ООН. Россия призвала руководство МАГАТЭ дать прямые, без каких-либо уловок, увиливаний, инсинуаций оценки преступных действий... Вопрос об украинских атаках на станцию будет также поставлен в ходе брифинга Совбеза ООН", - заявила Захарова на своем брифинге.

https://ria.ru/20240408/zaes-1938689080.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, оон, безопасность, мария захарова, запорожская аэс, магатэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)