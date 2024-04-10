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МИД России пообещал поднять вопрос атаки на ЗАЭС на брифинге Совбеза ООН - РИА Новости, 10.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 10.04.2024 (обновлено: 11:36 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/zaes-1939032703.html
МИД России пообещал поднять вопрос атаки на ЗАЭС на брифинге Совбеза ООН
МИД России пообещал поднять вопрос атаки на ЗАЭС на брифинге Совбеза ООН - РИА Новости, 10.04.2024
МИД России пообещал поднять вопрос атаки на ЗАЭС на брифинге Совбеза ООН
Вопрос об атаках киевского режима по Запорожскую АЭС поднимут в ходе брифинга Совбеза ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:18
2024-04-10T11:36
специальная военная операция на украине
россия
оон
безопасность
мария захарова
запорожская аэс
магатэ
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вопрос об атаках киевского режима по Запорожскую АЭС поднимут в ходе брифинга Совбеза ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Россия подняла вопрос об атаках киевского режима против Запорожской АЭС как на площадке МАГАТЭ, так и в Совете безопасности ООН. Россия призвала руководство МАГАТЭ дать прямые, без каких-либо уловок, увиливаний, инсинуаций оценки преступных действий... Вопрос об украинских атаках на станцию будет также поставлен в ходе брифинга Совбеза ООН", - заявила Захарова на своем брифинге.
https://ria.ru/20240408/zaes-1938689080.html
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россия, оон, безопасность, мария захарова, запорожская аэс, магатэ, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, ООН, Безопасность, Мария Захарова, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД России пообещал поднять вопрос атаки на ЗАЭС на брифинге Совбеза ООН

Захарова: вопрос атаки Киева на ЗАЭС поднимут во время брифинга Совбеза ООН

© РИА НовостиТерритория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
© РИА Новости
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Вопрос об атаках киевского режима по Запорожскую АЭС поднимут в ходе брифинга Совбеза ООН, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия подняла вопрос об атаках киевского режима против Запорожской АЭС как на площадке МАГАТЭ, так и в Совете безопасности ООН. Россия призвала руководство МАГАТЭ дать прямые, без каких-либо уловок, увиливаний, инсинуаций оценки преступных действий... Вопрос об украинских атаках на станцию будет также поставлен в ходе брифинга Совбеза ООН", - заявила Захарова на своем брифинге.
Территория ЗАЭС после атаки БПЛА украинских боевиков
Гросси признал, что ЗАЭС была "довольно близка" к ядерной аварии
8 апреля, 18:29
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияООНБезопасностьМария ЗахароваЗапорожская АЭСМАГАТЭМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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