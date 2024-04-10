https://ria.ru/20240410/zaes-1938966273.html

Ульянов прокомментировал призыв Борреля к России вывести войска с ЗАЭС

Ульянов прокомментировал призыв Борреля к России вывести войска с ЗАЭС - РИА Новости, 10.04.2024

Ульянов прокомментировал призыв Борреля к России вывести войска с ЗАЭС

Призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес Москве "вывести войска с Запорожской АЭС" звучит как поощрение украинских ударов по станции, заявил постпред... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T00:24

2024-04-10T00:24

2024-04-10T02:22

в мире

россия

вена

жозеп боррель

михаил ульянов (дипломат)

запорожская аэс

евросоюз

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938410273_0:0:3089:1738_1920x0_80_0_0_f99145f90f1fdb89ab881fa2aa9262e2.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес Москве "вывести войска с Запорожской АЭС" звучит как поощрение украинских ударов по станции, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Это звучит как поощрение дальнейших украинских атак. Действительно, внешняя политика ЕС находится в очень плохом состоянии", — написал он в своем Telegram-канале.Ранее Боррель в социальной сети X осудил недавние атаки дронов на Запорожскую АЭС, заявил, что это увеличивает риск опасных инцидентов. При этом он призвал Россию "вывести войска с Запорожской АЭС".В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

https://ria.ru/20240409/zaes-1938944541.html

https://ria.ru/20240409/zaes-1938883209.html

россия

вена

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, вена, жозеп боррель, михаил ульянов (дипломат), запорожская аэс, евросоюз, вооруженные силы украины