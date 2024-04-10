https://ria.ru/20240410/zaes-1938966273.html
Ульянов прокомментировал призыв Борреля к России вывести войска с ЗАЭС
Ульянов прокомментировал призыв Борреля к России вывести войска с ЗАЭС - РИА Новости, 10.04.2024
Ульянов прокомментировал призыв Борреля к России вывести войска с ЗАЭС
Призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес Москве "вывести войска с Запорожской АЭС" звучит как поощрение украинских ударов по станции, заявил постпред... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T00:24
2024-04-10T00:24
2024-04-10T02:22
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жозеп боррель
михаил ульянов (дипломат)
запорожская аэс
евросоюз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в адрес Москве "вывести войска с Запорожской АЭС" звучит как поощрение украинских ударов по станции, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Это звучит как поощрение дальнейших украинских атак. Действительно, внешняя политика ЕС находится в очень плохом состоянии", — написал он в своем Telegram-канале.Ранее Боррель в социальной сети X осудил недавние атаки дронов на Запорожскую АЭС, заявил, что это увеличивает риск опасных инцидентов. При этом он призвал Россию "вывести войска с Запорожской АЭС".В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника на купол шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. В понедельник над станцией был сбит украинский дрон-камикадзе. Он упал на кровлю шестого энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не зафиксировано. Во вторник ВСУ атаковали дроном уникальный тренажерный центр Запорожской АЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.
https://ria.ru/20240409/zaes-1938944541.html
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в мире, россия, вена, жозеп боррель, михаил ульянов (дипломат), запорожская аэс, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вена, Жозеп Боррель, Михаил Ульянов (дипломат), Запорожская АЭС, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Ульянов прокомментировал призыв Борреля к России вывести войска с ЗАЭС
Ульянов: Боррель призывом к России вывести войска с ЗАЭС поощряет удары ВСУ