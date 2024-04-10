https://ria.ru/20240410/zaderzhanie-1939171604.html

Силовики задержали восемь человек по делу о незаконной миграции

Силовики задержали восемь человек по делу о незаконной миграции - РИА Новости, 10.04.2024

Силовики задержали восемь человек по делу о незаконной миграции

Следователями СК России и полицейскими при силовой поддержке бойцов управления Росгвардии по Брянской области задержаны в Брянской и Смоленской областях восемь... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T18:19

2024-04-10T18:19

2024-04-10T18:26

происшествия

россия

смоленская область

следственный комитет россии (ск рф)

брянская область

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Следователями СК России и полицейскими при силовой поддержке бойцов управления Росгвардии по Брянской области задержаны в Брянской и Смоленской областях восемь участников преступного сообщества, занимавшегося незаконной миграцией, сообщается в Telegram-канале ведомства."В Брянской и Смоленской областях задержаны участники преступного сообщества, занимавшегося незаконной миграцией... Следователями СК России и полицейскими при силовой поддержке бойцов управления Росгвардии по Брянской области задержаны восемь активных участников преступной организации", - говорится в сообщении.Уточняется, что уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 210, части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, а также организация незаконной миграции).Как отмечает ведомство, всем подозреваемым в ближайшее время будут предъявлены обвинения и избраны меры пресечения. Кроме того, в настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов и участников преступной деятельности."Организатор, являющийся также гражданином Республики Таджикистан, и еще один участник преступного сообщества в настоящее время находятся в розыске", - заключил СК.

https://ria.ru/20240408/banda-1938648733.html

https://ria.ru/20240410/zakonotvorchestvo-1939121256.html

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брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание участников преступного сообщества, занимавшегося незаконной миграцией Силовики задержали в Брянской и Смоленской областях 8 участников преступного сообщества, занимавшегося незаконной миграцией, сообщили в СК 2024-04-10T18:19 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф), брянская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)