https://ria.ru/20240410/zaderzhanie-1939171604.html
Силовики задержали восемь человек по делу о незаконной миграции
Силовики задержали восемь человек по делу о незаконной миграции - РИА Новости, 10.04.2024
Силовики задержали восемь человек по делу о незаконной миграции
Следователями СК России и полицейскими при силовой поддержке бойцов управления Росгвардии по Брянской области задержаны в Брянской и Смоленской областях восемь... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:19
2024-04-10T18:19
2024-04-10T18:26
происшествия
россия
смоленская область
следственный комитет россии (ск рф)
брянская область
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Следователями СК России и полицейскими при силовой поддержке бойцов управления Росгвардии по Брянской области задержаны в Брянской и Смоленской областях восемь участников преступного сообщества, занимавшегося незаконной миграцией, сообщается в Telegram-канале ведомства."В Брянской и Смоленской областях задержаны участники преступного сообщества, занимавшегося незаконной миграцией... Следователями СК России и полицейскими при силовой поддержке бойцов управления Росгвардии по Брянской области задержаны восемь активных участников преступной организации", - говорится в сообщении.Уточняется, что уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 210, части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, а также организация незаконной миграции).Как отмечает ведомство, всем подозреваемым в ближайшее время будут предъявлены обвинения и избраны меры пресечения. Кроме того, в настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов и участников преступной деятельности."Организатор, являющийся также гражданином Республики Таджикистан, и еще один участник преступного сообщества в настоящее время находятся в розыске", - заключил СК.
https://ria.ru/20240408/banda-1938648733.html
https://ria.ru/20240410/zakonotvorchestvo-1939121256.html
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7 495 645-6601
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Задержание участников преступного сообщества, занимавшегося незаконной миграцией
Силовики задержали в Брянской и Смоленской областях 8 участников преступного сообщества, занимавшегося незаконной миграцией, сообщили в СК
2024-04-10T18:19
true
PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, смоленская область, следственный комитет россии (ск рф), брянская область, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Смоленская область, Следственный комитет России (СК РФ), Брянская область, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Силовики задержали восемь человек по делу о незаконной миграции
Под Брянском и Смоленском задержали восемь человек по делу о незаконной миграции
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости.
Следователями СК России и полицейскими при силовой поддержке бойцов управления Росгвардии по Брянской области задержаны в Брянской и Смоленской областях восемь участников преступного сообщества, занимавшегося незаконной миграцией, сообщается в Telegram-канале
ведомства.
"В Брянской и Смоленской областях задержаны участники преступного сообщества, занимавшегося незаконной миграцией... Следователями СК России и полицейскими при силовой поддержке бойцов управления Росгвардии по Брянской области задержаны восемь активных участников преступной организации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уголовное дело расследуется по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 210, части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, а также организация незаконной миграции).
Как отмечает ведомство, всем подозреваемым в ближайшее время будут предъявлены обвинения и избраны меры пресечения. Кроме того, в настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление других эпизодов и участников преступной деятельности.
"Организатор, являющийся также гражданином Республики Таджикистан, и еще один участник преступного сообщества в настоящее время находятся в розыске", - заключил СК.