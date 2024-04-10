https://ria.ru/20240410/zaderzhanie-1939152957.html

Источник сообщил о задержании замминистра ЖКХ Белгородской области

Источник сообщил о задержании замминистра ЖКХ Белгородской области - РИА Новости, 10.04.2024

Источник сообщил о задержании замминистра ЖКХ Белгородской области

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Вероника Новикова задержана по подозрению в получении особо крупной взятки, сообщил... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T17:17

2024-04-10T17:17

2024-04-10T17:17

происшествия

белгородская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/64/1561866479_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_de1e7bb92379ecdede0bef527b3acf43.jpg

БЕЛГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Вероника Новикова задержана по подозрению в получении особо крупной взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Да, задержана", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о задержании Новиковой. По его словам, чиновница подозревается в получении взятки в особо крупном размере - по УК РФ, особо крупной считается сумма от миллиона рублей.

https://ria.ru/20240401/vzyatka-1937115515.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, белгородская область, россия