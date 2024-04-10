https://ria.ru/20240410/zaderzhanie-1939152957.html
Источник сообщил о задержании замминистра ЖКХ Белгородской области
Источник сообщил о задержании замминистра ЖКХ Белгородской области - РИА Новости, 10.04.2024
Источник сообщил о задержании замминистра ЖКХ Белгородской области
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Вероника Новикова задержана по подозрению в получении особо крупной взятки, сообщил... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:17
2024-04-10T17:17
2024-04-10T17:17
происшествия
белгородская область
россия
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БЕЛГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Вероника Новикова задержана по подозрению в получении особо крупной взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Да, задержана", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о задержании Новиковой. По его словам, чиновница подозревается в получении взятки в особо крупном размере - по УК РФ, особо крупной считается сумма от миллиона рублей.
https://ria.ru/20240401/vzyatka-1937115515.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгородская область, россия
Происшествия, Белгородская область, Россия
Источник сообщил о задержании замминистра ЖКХ Белгородской области
Источник: замминистра ЖКХ Белгородской области Новикову задержали за взятку