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Источник сообщил о задержании замминистра ЖКХ Белгородской области - РИА Новости, 10.04.2024
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17:17 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/zaderzhanie-1939152957.html
Источник сообщил о задержании замминистра ЖКХ Белгородской области
Источник сообщил о задержании замминистра ЖКХ Белгородской области - РИА Новости, 10.04.2024
Источник сообщил о задержании замминистра ЖКХ Белгородской области
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Вероника Новикова задержана по подозрению в получении особо крупной взятки, сообщил... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:17
2024-04-10T17:17
происшествия
белгородская область
россия
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БЕЛГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Вероника Новикова задержана по подозрению в получении особо крупной взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Да, задержана", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о задержании Новиковой. По его словам, чиновница подозревается в получении взятки в особо крупном размере - по УК РФ, особо крупной считается сумма от миллиона рублей.
https://ria.ru/20240401/vzyatka-1937115515.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, россия
Происшествия, Белгородская область, Россия
Источник сообщил о задержании замминистра ЖКХ Белгородской области

Источник: замминистра ЖКХ Белгородской области Новикову задержали за взятку

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 апр - РИА Новости. Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области Вероника Новикова задержана по подозрению в получении особо крупной взятки, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Да, задержана", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о задержании Новиковой.
По его словам, чиновница подозревается в получении взятки в особо крупном размере - по УК РФ, особо крупной считается сумма от миллиона рублей.
Павел Данилов - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
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