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Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Одессе
Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Одессе - РИА Новости, 10.04.2024
Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Одессе
Повторный взрыв прогремел в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T18:48
2024-04-10T18:48
2024-04-10T18:48
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МОСКВА, 10 апр – РИА Новости. Повторный взрыв прогремел в Одессе на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. Ранее в среду он сообщал о взрыве в Одессе. "В Одессе прогремел повторный взрыв", - говорится в сообщении телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрыве пока не поступало.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о повторном взрыве в Одессе
"Общественное": в Одессе на фоне воздушной тревоги прогремел повторный взрыв