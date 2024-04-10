https://ria.ru/20240410/vzryv-1939091466.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове - РИА Новости, 10.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
Взрыв прогремел в Харькове, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:12
2024-04-10T14:12
2024-04-10T14:12
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в Харькове, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Харькове прогремел взрыв, сообщили наши корреспонденты", - говорится в сообщении "Общественного". Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в Харьковской и соседней Сумской областях страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, россия, сумская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Харьков, Россия, Сумская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремел взрыв, в регионе объявили тревогу