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Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП в 2024 году
Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП в 2024 году - РИА Новости, 10.04.2024
Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП в 2024 году
Текущий прогноз роста экономики РФ в 2024 году составляет 2,2%, но Минэкономразвития может повысить его, сообщил журналистам первый вице-премьер России Андрей... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T17:21
2024-04-10T17:21
2024-04-10T17:21
экономика
россия
андрей белоусов
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Текущий прогноз роста экономики РФ в 2024 году составляет 2,2%, но Минэкономразвития может повысить его, сообщил журналистам первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что экономика России в начале 2024 года продолжает уверенно развиваться, тренд на ее рост не изменился и необходимо поддержать такой настрой. "Сейчас прогноз 2,2%. Минэкономразвития говорит, что, возможно, повысят прогноз в большую сторону. Но пока речь идет о десятых (повышения прогноза - ред). В целом, март хороший, это видно по динамике НДС, которая бьет рекорды, причем в основном за счет внутреннего НДС. Нужно дождаться итогов первого квартала. Но пока и PMI достаточно высокие, я бы сказал, рекордно высокие, и налог на добавленную стоимость (большой – ред). Эти индикаторы и достаточно высокая потребительская активность показывают, что все идет очень не плохо", - сказал Белоусов. По данным Росстата, российская экономика выросла в 2023 году на 3,6%, причем в третьем квартале рост ВВП составлял 5,7% в годовом выражении, а в четвертом - 4,9%. Что касается этого года, по оценке Минэкономразвития, ВВП в январе-феврале вырос на 6% в годовом выражении, только в феврале - на 7,7%.
https://ria.ru/20240408/ekonomika-1938540758.html
https://ria.ru/20240404/poshliny-1937676604.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, андрей белоусов, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Андрей Белоусов, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП в 2024 году
МЭР может повысить прогноз роста ВВП в 2024 году с текущих 2,2 процента