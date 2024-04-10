https://ria.ru/20240410/vvp-1939154770.html

Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП в 2024 году

Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП в 2024 году - РИА Новости, 10.04.2024

Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП в 2024 году

Текущий прогноз роста экономики РФ в 2024 году составляет 2,2%, но Минэкономразвития может повысить его, сообщил журналистам первый вице-премьер России Андрей... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T17:21

2024-04-10T17:21

2024-04-10T17:21

экономика

россия

андрей белоусов

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Текущий прогноз роста экономики РФ в 2024 году составляет 2,2%, но Минэкономразвития может повысить его, сообщил журналистам первый вице-премьер России Андрей Белоусов. Накануне премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что экономика России в начале 2024 года продолжает уверенно развиваться, тренд на ее рост не изменился и необходимо поддержать такой настрой. "Сейчас прогноз 2,2%. Минэкономразвития говорит, что, возможно, повысят прогноз в большую сторону. Но пока речь идет о десятых (повышения прогноза - ред). В целом, март хороший, это видно по динамике НДС, которая бьет рекорды, причем в основном за счет внутреннего НДС. Нужно дождаться итогов первого квартала. Но пока и PMI достаточно высокие, я бы сказал, рекордно высокие, и налог на добавленную стоимость (большой – ред). Эти индикаторы и достаточно высокая потребительская активность показывают, что все идет очень не плохо", - сказал Белоусов. По данным Росстата, российская экономика выросла в 2023 году на 3,6%, причем в третьем квартале рост ВВП составлял 5,7% в годовом выражении, а в четвертом - 4,9%. Что касается этого года, по оценке Минэкономразвития, ВВП в январе-феврале вырос на 6% в годовом выражении, только в феврале - на 7,7%.

https://ria.ru/20240408/ekonomika-1938540758.html

https://ria.ru/20240404/poshliny-1937676604.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, андрей белоусов, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)