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Москва в пять раз превосходит Киев в обеспечении снарядами, заявили в НАТО - РИА Новости, 10.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:34 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/vsu-1939192022.html
Москва в пять раз превосходит Киев в обеспечении снарядами, заявили в НАТО
Москва в пять раз превосходит Киев в обеспечении снарядами, заявили в НАТО - РИА Новости, 10.04.2024
Москва в пять раз превосходит Киев в обеспечении снарядами, заявили в НАТО
Российские силы пятикратно превосходят ВСУ по обеспечению боеприпасами, заявил командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T19:34
2024-04-10T19:34
специальная военная операция на украине
украина
в мире
нато
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Российские силы пятикратно превосходят ВСУ по обеспечению боеприпасами, заявил командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. "Дефицит артиллерийских боеприпасов у Украины уже один к пяти по сравнению тем, что есть у русских. И он, очевидно, драматически увеличивается в отсутствие помощи США", - сказал Каволи на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США. По его словам, без американской помощи Украина потерпит поражение. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html
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украина, в мире, нато, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ
Москва в пять раз превосходит Киев в обеспечении снарядами, заявили в НАТО

Каволи: дефицит артиллерийских боеприпасов у ВСУ составляет уже один к пяти

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Российские силы пятикратно превосходят ВСУ по обеспечению боеприпасами, заявил командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.
"Дефицит артиллерийских боеприпасов у Украины уже один к пяти по сравнению тем, что есть у русских. И он, очевидно, драматически увеличивается в отсутствие помощи США", - сказал Каволи на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США. По его словам, без американской помощи Украина потерпит поражение.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреНАТОВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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