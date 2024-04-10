https://ria.ru/20240410/vsu-1939192022.html

Москва в пять раз превосходит Киев в обеспечении снарядами, заявили в НАТО

Москва в пять раз превосходит Киев в обеспечении снарядами, заявили в НАТО - РИА Новости, 10.04.2024

Москва в пять раз превосходит Киев в обеспечении снарядами, заявили в НАТО

Российские силы пятикратно превосходят ВСУ по обеспечению боеприпасами, заявил командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T19:34

2024-04-10T19:34

2024-04-10T19:34

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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Российские силы пятикратно превосходят ВСУ по обеспечению боеприпасами, заявил командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. "Дефицит артиллерийских боеприпасов у Украины уже один к пяти по сравнению тем, что есть у русских. И он, очевидно, драматически увеличивается в отсутствие помощи США", - сказал Каволи на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США. По его словам, без американской помощи Украина потерпит поражение. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, нато, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф