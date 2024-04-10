Москва в пять раз превосходит Киев в обеспечении снарядами, заявили в НАТО
Каволи: дефицит артиллерийских боеприпасов у ВСУ составляет уже один к пяти
© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. Российские силы пятикратно превосходят ВСУ по обеспечению боеприпасами, заявил командующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.
"Дефицит артиллерийских боеприпасов у Украины уже один к пяти по сравнению тем, что есть у русских. И он, очевидно, драматически увеличивается в отсутствие помощи США", - сказал Каволи на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США. По его словам, без американской помощи Украина потерпит поражение.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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