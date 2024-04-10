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Пентагон назвал сроки поставок оружия ВСУ в случае одобрения конгресса - РИА Новости, 10.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:14 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/vsu-1939189421.html
Пентагон назвал сроки поставок оружия ВСУ в случае одобрения конгресса
Пентагон назвал сроки поставок оружия ВСУ в случае одобрения конгресса - РИА Новости, 10.04.2024
Пентагон назвал сроки поставок оружия ВСУ в случае одобрения конгресса
США в случае одобрения конгрессом пакета помощи Киеву в ближайшее время смогут начать поставки боеприпасов "в течение недели или двух", заявила помощник главы... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T19:14
2024-04-10T19:14
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
селеста уолландер
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США в случае одобрения конгрессом пакета помощи Киеву в ближайшее время смогут начать поставки боеприпасов "в течение недели или двух", заявила помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер. В ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США у Уолландер спросили, как скоро американская помощь дойдет до Украины, если конгресс США одобрит помощь. "Мы могли бы... немедленно, в течение недели или двух, начать поставки боеприпасов, артиллерийских снарядов", - ответила Уолландер. Законопроект, предполагающий среди прочего ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был ранее утвержден сенатом США, но до сих пор не получил поддержки в палате представителей. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов. Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов. Джонсону может грозить бунт однопартийцев, недовольных поддержкой Украины. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html
https://ria.ru/20240401/zelenskiy-1936968622.html
https://ria.ru/20240410/dannye-1939057609.html
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в мире, украина, сша, селеста уолландер, министерство обороны сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Селеста Уолландер, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины
Пентагон назвал сроки поставок оружия ВСУ в случае одобрения конгресса

Пентагон: поставки ВСУ оружия при одобрении конгресса начнутся за неделю-две

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 апр - РИА Новости. США в случае одобрения конгрессом пакета помощи Киеву в ближайшее время смогут начать поставки боеприпасов "в течение недели или двух", заявила помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер.
В ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил палаты представителей США у Уолландер спросили, как скоро американская помощь дойдет до Украины, если конгресс США одобрит помощь.
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"Мы могли бы... немедленно, в течение недели или двух, начать поставки боеприпасов, артиллерийских снарядов", - ответила Уолландер.
Законопроект, предполагающий среди прочего ассигнование на нужды Киева более 60 миллиардов долларов, был ранее утвержден сенатом США, но до сих пор не получил поддержки в палате представителей. Выделенные ранее ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину во исполнение предыдущих контрактов.
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Спикер палаты представителей Майк Джонсон ранее выразил надежду, что законодатели смогут приступить к рассмотрению законопроекта о помощи Киеву по возвращении с каникул 9 апреля. По его словам, в документе будут содержаться новые концепции и подходы, в частности может появиться норма о конфискации российских замороженных активов. Джонсону может грозить бунт однопартийцев, недовольных поддержкой Украины. Они могут попытаться инициировать его отстранение от должности, если соответствующий законопроект поступит на голосование. Демократическое меньшинство палаты намекает, что готово в таком случае оказать поддержку спикеру. Администрация США в декабре прошлого года исчерпала возможности по предоставлению вооружений Украине, в текущем году был передан лишь один пакет помощи на 300 миллионов долларов. Одобрения ожидает запрос Белого дома о выделении 60 миллиардов долларов для Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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