https://ria.ru/20240410/vsu-1939119697.html

ВСУ слишком децентрализованы, чтобы быть эффективными, пишут СМИ

ВСУ слишком децентрализованы, чтобы быть эффективными, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2024

ВСУ слишком децентрализованы, чтобы быть эффективными, пишут СМИ

ВСУ в организационном плане слишком децентрализованные, чтобы быть эффективными, сообщает журнал Atlantic. РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T15:47

2024-04-10T15:47

2024-04-10T16:15

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/19/1929396905_0:176:3070:1903_1920x0_80_0_0_ba083b3c5353c1758d5e4aece59c84b0.jpg

МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. ВСУ в организационном плане слишком децентрализованные, чтобы быть эффективными, сообщает журнал Atlantic. "В структурном плане украинская армия, со множеством независимых бригад и малым количеством слаженных структур над ними, таких как дивизии и корпуса, кажется слишком децентрализованной, чтоб эффективно работать", - говорится в сообщении. Как отмечает автор публикации, современный конфликт требует планирования. Однако, если спросить украинских чиновников о долгосрочных прогнозах, они мало что смогут сказать.

https://ria.ru/20240409/ukraina-1938676891.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

вооруженные силы украины, в мире, украина