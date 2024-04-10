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ВСУ слишком децентрализованы, чтобы быть эффективными, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:47 10.04.2024 (обновлено: 16:15 10.04.2024)
https://ria.ru/20240410/vsu-1939119697.html
ВСУ слишком децентрализованы, чтобы быть эффективными, пишут СМИ
ВСУ слишком децентрализованы, чтобы быть эффективными, пишут СМИ - РИА Новости, 10.04.2024
ВСУ слишком децентрализованы, чтобы быть эффективными, пишут СМИ
ВСУ в организационном плане слишком децентрализованные, чтобы быть эффективными, сообщает журнал Atlantic. РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T15:47
2024-04-10T16:15
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
украина
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. ВСУ в организационном плане слишком децентрализованные, чтобы быть эффективными, сообщает журнал Atlantic. "В структурном плане украинская армия, со множеством независимых бригад и малым количеством слаженных структур над ними, таких как дивизии и корпуса, кажется слишком децентрализованной, чтоб эффективно работать", - говорится в сообщении. Как отмечает автор публикации, современный конфликт требует планирования. Однако, если спросить украинских чиновников о долгосрочных прогнозах, они мало что смогут сказать.
https://ria.ru/20240409/ukraina-1938676891.html
украина
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вооруженные силы украины, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина
ВСУ слишком децентрализованы, чтобы быть эффективными, пишут СМИ

Atlantic: у ВСУ слишком мало слаженных структур для эффективной работы

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. ВСУ в организационном плане слишком децентрализованные, чтобы быть эффективными, сообщает журнал Atlantic.
"В структурном плане украинская армия, со множеством независимых бригад и малым количеством слаженных структур над ними, таких как дивизии и корпуса, кажется слишком децентрализованной, чтоб эффективно работать", - говорится в сообщении.
Как отмечает автор публикации, современный конфликт требует планирования. Однако, если спросить украинских чиновников о долгосрочных прогнозах, они мало что смогут сказать.
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