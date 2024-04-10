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В ВСУ предложили по примеру Израиля призвать женщин на службу - РИА Новости, 10.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 10.04.2024
https://ria.ru/20240410/vsu-1939103257.html
В ВСУ предложили по примеру Израиля призвать женщин на службу
В ВСУ предложили по примеру Израиля призвать женщин на службу - РИА Новости, 10.04.2024
В ВСУ предложили по примеру Израиля призвать женщин на службу
Советник по гендерным вопросам командующего сухопутными силами ВС Украины Оксана Григорьева заявила газете Times, что Киеву следует призывать женщин в армию,... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T14:49
2024-04-10T14:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оксана григорьева
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Советник по гендерным вопросам командующего сухопутными силами ВС Украины Оксана Григорьева заявила газете Times, что Киеву следует призывать женщин в армию, как это делается в Израиле. "В нашей конституции говорится, что каждый украинец обязан защищать родину, поэтому будет правильным, чтобы женщины тоже служили... Как в Израиле, мы должны... (тренировать) и мужчин, и женщин для того, чтобы они были готовы к войне", - приводит газета слова Григорьевой. По ее мнению, Украине следует подготовиться к тому, что в ближайшие годы придется мобилизовывать женщин. Это, считает Григорьева, необходимо для решения проблемы нехватки новобранцев. Отмечается, что на данный момент в ВСУ служат 65 тысяч женщин, этот показатель с 2021 года вырос примерно на 40%. На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
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в мире, украина, оксана григорьева, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Оксана Григорьева, Вооруженные силы Украины
В ВСУ предложили по примеру Израиля призвать женщин на службу

Советник ВСУ: Украине следует по примеру Израиля призвать женщин в армию

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Советник по гендерным вопросам командующего сухопутными силами ВС Украины Оксана Григорьева заявила газете Times, что Киеву следует призывать женщин в армию, как это делается в Израиле.
"В нашей конституции говорится, что каждый украинец обязан защищать родину, поэтому будет правильным, чтобы женщины тоже служили... Как в Израиле, мы должны... (тренировать) и мужчин, и женщин для того, чтобы они были готовы к войне", - приводит газета слова Григорьевой.
Мобилизация на Украине
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Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
По ее мнению, Украине следует подготовиться к тому, что в ближайшие годы придется мобилизовывать женщин. Это, считает Григорьева, необходимо для решения проблемы нехватки новобранцев. Отмечается, что на данный момент в ВСУ служат 65 тысяч женщин, этот показатель с 2021 года вырос примерно на 40%.
На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.
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