https://ria.ru/20240410/vsu-1939103257.html

В ВСУ предложили по примеру Израиля призвать женщин на службу

В ВСУ предложили по примеру Израиля призвать женщин на службу - РИА Новости, 10.04.2024

В ВСУ предложили по примеру Израиля призвать женщин на службу

Советник по гендерным вопросам командующего сухопутными силами ВС Украины Оксана Григорьева заявила газете Times, что Киеву следует призывать женщин в армию,... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T14:49

2024-04-10T14:49

2024-04-10T14:49

специальная военная операция на украине

в мире

украина

оксана григорьева

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Советник по гендерным вопросам командующего сухопутными силами ВС Украины Оксана Григорьева заявила газете Times, что Киеву следует призывать женщин в армию, как это делается в Израиле. "В нашей конституции говорится, что каждый украинец обязан защищать родину, поэтому будет правильным, чтобы женщины тоже служили... Как в Израиле, мы должны... (тренировать) и мужчин, и женщин для того, чтобы они были готовы к войне", - приводит газета слова Григорьевой. По ее мнению, Украине следует подготовиться к тому, что в ближайшие годы придется мобилизовывать женщин. Это, считает Григорьева, необходимо для решения проблемы нехватки новобранцев. Отмечается, что на данный момент в ВСУ служат 65 тысяч женщин, этот показатель с 2021 года вырос примерно на 40%. На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.

https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, оксана григорьева, вооруженные силы украины