В ВСУ предложили по примеру Израиля призвать женщин на службу
Советник ВСУ: Украине следует по примеру Израиля призвать женщин в армию
© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Советник по гендерным вопросам командующего сухопутными силами ВС Украины Оксана Григорьева заявила газете Times, что Киеву следует призывать женщин в армию, как это делается в Израиле.
"В нашей конституции говорится, что каждый украинец обязан защищать родину, поэтому будет правильным, чтобы женщины тоже служили... Как в Израиле, мы должны... (тренировать) и мужчин, и женщин для того, чтобы они были готовы к войне", - приводит газета слова Григорьевой.
По ее мнению, Украине следует подготовиться к тому, что в ближайшие годы придется мобилизовывать женщин. Это, считает Григорьева, необходимо для решения проблемы нехватки новобранцев. Отмечается, что на данный момент в ВСУ служат 65 тысяч женщин, этот показатель с 2021 года вырос примерно на 40%.
На Украине никак не могут принять законопроект о мобилизации. Первый вариант был отправлен на доработку, а второй был принят в первом чтении в начале февраля. В отличие от предыдущей версии, он не предусматривает призыв инвалидов, но существенно ужесточает сам процесс. Согласно новому проекту, военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения учетных данных в течение 60 дней после объявления мобилизации. Повестка может быть направлена через электронный кабинет призывника. Законопроект также обязывает граждан от 18 до 60 лет в период мобилизации иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию сотрудников военкомата, полиции, погранслужбы.