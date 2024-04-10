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ВСУ минируют сельскохозяйственные земли под Херсоном, сообщил источник
ВСУ минируют сельскохозяйственные земли под Херсоном, сообщил источник - РИА Новости, 10.04.2024
ВСУ минируют сельскохозяйственные земли под Херсоном, сообщил источник
Украинские военные на оккупированном ими правом берегу Днепра в Херсонской области минируют сельскохозяйственные земли, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 10.04.2024
2024-04-10T11:57
2024-04-10T11:57
2024-04-10T14:00
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ГЕНИЧЕСК, 10 апр — РИА Новости. Украинские военные на оккупированном ими правом берегу Днепра в Херсонской области минируют сельскохозяйственные земли, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах."В районе сел Александровка, Станислав и Широкая Балка Белозерского района Херсонской области ВСУ без разъяснения причин запрещают местным фермерским хозяйствам проводить посевную кампанию или каким-то иным образом возделывать свои поля. Кроме того, местным жителям также запрещено работать на личных земельных участках", — добавил собеседник агентства.За соблюдением запрета следят сотрудники военных оккупационных администраций, уточнил источник.Местные жители считают, что таким образом украинские военные пытаются вынудить их оставить свои дома и землю и уехать из Херсонской области в другие регионы Украины.Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Под контролем Российской Федерации находится 75% территории области, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВСУ минируют сельскохозяйственные земли под Херсоном, сообщил источник
Источник: ВСУ минируют сельскохозяйственные земли на правобережье Херсонщины