https://ria.ru/20240410/vsu-1939047965.html

ВСУ минируют сельскохозяйственные земли под Херсоном, сообщил источник

ВСУ минируют сельскохозяйственные земли под Херсоном, сообщил источник - РИА Новости, 10.04.2024

ВСУ минируют сельскохозяйственные земли под Херсоном, сообщил источник

Украинские военные на оккупированном ими правом берегу Днепра в Херсонской области минируют сельскохозяйственные земли, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T11:57

2024-04-10T11:57

2024-04-10T14:00

специальная военная операция на украине

херсон

вооруженные силы украины

в мире

херсонская область

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:202:3132:1964_1920x0_80_0_0_0bcb67abafa2ccc4cde286b0a69ff256.jpg

ГЕНИЧЕСК, 10 апр — РИА Новости. Украинские военные на оккупированном ими правом берегу Днепра в Херсонской области минируют сельскохозяйственные земли, сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах."В районе сел Александровка, Станислав и Широкая Балка Белозерского района Херсонской области ВСУ без разъяснения причин запрещают местным фермерским хозяйствам проводить посевную кампанию или каким-то иным образом возделывать свои поля. Кроме того, местным жителям также запрещено работать на личных земельных участках", — добавил собеседник агентства.За соблюдением запрета следят сотрудники военных оккупационных администраций, уточнил источник.Местные жители считают, что таким образом украинские военные пытаются вынудить их оставить свои дома и землю и уехать из Херсонской области в другие регионы Украины.Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Под контролем Российской Федерации находится 75% территории области, а правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240410/mikroavtobusy-1938977951.html

херсон

херсонская область

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

херсон, вооруженные силы украины, в мире, херсонская область , украина, россия