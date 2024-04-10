https://ria.ru/20240410/vsu-1939003060.html

В Госдуме назвали новый план контрнаступления Зеленского популизмом

В Госдуме назвали новый план контрнаступления Зеленского популизмом - РИА Новости, 10.04.2024

В Госдуме назвали новый план контрнаступления Зеленского популизмом

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал новый план так называемого контрнаступления украинских войск,... РИА Новости, 10.04.2024

2024-04-10T09:34

2024-04-10T09:34

2024-04-10T10:59

украина

россия

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дмитрий белик

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вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал новый план так называемого контрнаступления украинских войск, анонсируемый Владимиром Зеленским, популизмом и заведомым обманом. Ранее Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что у Украины уже есть план нового контрнаступления, но для этого нужно больше западного оружия. "Заведомо обманывая общество, Зеленский не хочет признаться сам себе, что серьезных прорывов не ожидается. Заявление Зеленского приобретает характер популистского шторма. Чего он только уже не обещал: и Крым вернуть, и Россию загнать в болото, и сокрушительные победы контрнаступления. Ничего так и не сбылось", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, заявление Зеленского свидетельствует о том, что ни народ Украины, ни западные партнеры ему уже не верят. "Сегодня Зеленский пытается делать хорошую мину при плохой игре. Мол, дайте хоть что-нибудь, позвольте хоть как-то сохранить лицо, но, скорее всего, уже ничего не дадут, а о его сохранении лица никто и не беспокоится", - сказал Белик. Предыдущее украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и, если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.

https://ria.ru/20231001/ukraina-1899733948.html

https://ria.ru/20240223/kontrnastuplenie-1929197577.html

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украина, россия, владимир зеленский, дмитрий белик, владимир путин, вооруженные силы украины